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Başbakan Saner, Görev Süresi Dolan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karakoç'u Kabul Etti

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Başbakan Ersan Saner, görev süresi dolan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’u ve bu görevi devralacak Atilla Karaca’yı kabul etti.
Başbakan Saner, Görev Süresi Dolan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karakoç'u Kabul Etti

Başbakan Ersan Saner, görev süresi dolan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’u ve bu görevi devralacak Atilla Karaca’yı kabul etti. 

Karakoç konuşmasında 1976 yılında Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na kendisinin de 2018-2021 yılları arasında Başkanlık yapma onuruna eriştiğini kaydetti.

Görev yaptığı süre içerisinde afet ve acil durumlara yönelik olarak istenilen yer ve zamanında bulunabilmek adına tüm ekip arkadaşlarıyla birlikte bir nöbet icra ettiklerini dile getiren Karakoç, bu nöbeti Atilla Karaca’ya devretmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Karakoç, Başbakan Saner’e Başbakanlık olarak verdikleri destek için teşekkür etti.

SANER

Başbakan Ersan Saner de, görev süresi dolan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’a yeni görevinde başarılar diledi.

Karakoç’un görev süresi boyunca gösterdiği başarı ve disiplinin Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na güç kattığını dile getiren Saner, teşkilatın, arzu edilmeyen dönemlerde halkın ihtiyaçlarının karşılanması ve felaketlerde olay yerinde bulunarak yaraların sarılması için de çok ciddi katkılarda bulunduğunu vurguladı.

“Şahsınızda tüm Teşkilat çalışanlarına teşekkür etmek isterim. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığımızı belirli günlerde hatırlamak çok doğru olmaz diye düşünüyorum.” diyen Saner, kendisinin göreve geldikten sonra iyi iletişim kurduklarını belirtti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı görevine atanacak Atilla Karaca ile de plan ve projeleri aynı kararlılıkla sürdüreceklerini dile getiren Başbakan Saner, KKTC’nin artık Karakoç’un evi olduğunu ve yaptığı katkıların her zaman anılacağını söyledi.

Yeni göreve gelen Atilla Karaca’ya da başarılar dileyen Saner, ülkenin zor zamanlarda görevini yapmanın herkesin görevi olduğunu kaydetti.

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Saner, “İnşallah ileriki dönemde hiçbir doğal afet yaşamayız ama yaşanacakmış gibi de Teşkilatımızın hazır olması için sizin üzerinizde büyük bir sorumluluk olduğunu da ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.

Yeni Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca da, aldığı görevi temenniler doğrultusunda yapmaya devam edeceğini ve herhangi bir göreve de canı pahasına hazır olduğunu belirtti.

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