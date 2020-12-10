Başbakan Saner görevine başladı.Saner: “en öncelikli hedef 2021 bütçesini Meclise göndermek”

Başbakan Ersan Saner, toplumun önündeki sorunları tek tek çözmek için çalışacaklarını kaydederek, “Bizleri bekleyen zorlu bir süreç var...Halktan beklentimiz bize güvenmeleridir” dedi.

Başbakan Ersan Saner, toplumun önündeki sorunları tek tek çözmek için çalışacaklarını kaydederek, “Bizleri bekleyen zorlu bir süreç var...Halktan beklentimiz bize güvenmeleridir” dedi.

Başbakan Saner, bugün görevine başladı. Saner’i Başbakanlık önünde Başbakanlık bürokratları karşıladı.

Ersan Saner, bürokratlarla görüşmesinden önce basına kısa bir açıklama yaptı.

Hükümet programını yoğun bir çalışmayla pazartesi Cumhuriyet Meclisi’ne sunacaklarını belirten Saner, "Hedefimiz cuma güne kadar Meclisten güvenoyu almaktır" dedi.

En öncelikli hedefin 2021 bütçesini meclise göndermek olduğunu söyleyen Başbakan Saner, “Toplumun önündeki sorunları tek tek çözmek için çalışacağız. Bizleri bekleyen zorlu bir süreç var...Halktan beklentimiz bize güvenmeleri” dedi.

Anavatan Türkiye ile iş birliği içinde hareket edileceğini kaydeden Saner, COVİD-19 nedeniyle daralan ekonominin rahatlatılması, özel sektörün ve iş yaşamının önünün açılması için çalışacaklarını vurguladı.

Saner, “Halkın daha refah bir hayata kavuşması için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.