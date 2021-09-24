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Başbakan Saner, Güzelyurt’u ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi

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Başbakan Saner, Güzelyurt’u ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi
Başbakan Saner, Güzelyurt’u ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi

Başbakan Ersan Saner, Güzelyurt’u ziyaret ederek temas ve incelemelerde bulundu.

Başbakan Saner, temasları çerçevesinde UBP Güzelyurt İlçe Binası, Güzelyurt Kaymakamlığı, devlet daireleri, Güzelyurt Belediyesi, Cypfruvex tesisleri ile Güzelyurt Sanayi bölgesini gezdi.

Ziyaretlerde, bölge halkıyla sohbet eden Başbakan Saner, sorunlarla ilgili de bilgi aldı, sıkıntıları dinledi.

Başbakan Saner ayrıca, Cypfruvex tesislerindeki yenileme çalışmalarını da yerinde inceledi, ardından da Cypfruvex yönetim kuruluyla toplantı gerçekleştirdi.

Başbakan Ersan Saner, birtakım incelemelerde bulunmak için Güzelyurt’u ziyaret ettiğini belirterek, ülkenin en önemli kurumlarından biri olan Cypfruvex’teki çalışmaları da yerinden gördüğünü söyledi.

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Cypfruvex’in geçen yıl ürünlerin dalında kalmaması için ciddi özveri ortaya koyduğunu anımsatan Saner, bu sayede hem üreticinin alın terinin yerde kalmadığını hem de ülkeye ciddi bir girdi sağlandığını ifade etti.

Saner, Cypfruvex yöneticilerinin kapasite artırımına gitmek ve fabrikayı yenilemek adına girişimde bulunduklarını ve bu girişimleri hükümet olarak desteklediklerini vurgulayarak, tesiste, portakal işleme ve paketleme sistemlerinin sıfırdan yenilenmesi ve yeni birimler eklenerek işlem hacminin artırılacak olmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Hükümette oldukları 8 buçuk aylık dönemde tüm ülkede icraatlarla halkla buluştuklarını kaydeden Saner, ülke genelinde devam eden projeler olduğunu ve yatırımların süreceğini kaydetti.

Güzelyurt-Lefke yolunun bitirilmesi için bu ay itibariyle ihalenin tamamlanmasını beklediklerine işaret eden Saner, imzalanan 100 milyon TL’lik ihale ile Anavatan’dan gelen suyun Kasım ayında Güzelyurt ovası ile buluşacağını belirtti.

Saner, suyun Güzelyurt ovası ile buluşması ile verimliliğin artacağına vurgu yaparak, Cypfruvex’te de buna paralel çalışmaların yapılmasının mutluluk verici olduğunu kaydetti.

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