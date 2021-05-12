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Başbakan Saner Harringay Meclis Başkanı seçilen Peray Ahmet’i kutladı

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Başbakan Ersan Saner İngiltere’de Harringay Belediye Meclis Başkanı seçilen Peray Ahmet’i kutlayarak, Görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.
Başbakan Saner Harringay Meclis Başkanı seçilen Peray Ahmet’i kutladı

Başbakan Ersan Saner İngiltere’de Harringay Belediye Meclis Başkanı seçilen Peray Ahmet’i kutlayarak, Görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Başbakan mesajında : “Kıbrıslı Türkler’in dünyaya açılan penceresi, dışarıdaki temsilcilerimiz olarak çeşitli sebeplerle gerek İngiltere’de gerekse de Dünya’nın diğer ülkelerinde, adamızdan uzakta yaşayan bütün Kıbrıslı Türkler için her alanda önemli görevler üstleneceğinize olan inancımla, çalışmalarınızda başarılar dilerim.” dedi 

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