Başbakan Saner: “Hedefimiz, BRTK’da çağdaş bir dönüşümü başlatmaktır”

Başbakan Hamza Ersan Saner, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) Kıbrıs Türk Halkı’nın gurur abidelerinden biri olduğuna işaret ederek, BRTK’nın, Kıbrıs Türk halkının özgürlük, egemenlik ve devlet kurma istencinin bayraktarı olduğunu söyledi. Saner, "Hedefimiz, teknolojinin akıl almaz bir hızla ilerlediği, internetin başlıca iletim ve iletişim araçlarından biri haline geldiği günümüzde BRTK’da çağdaş bir dönüşümü başlatmaktır" dedi.

Başbakan Saner, BRTK’nin 57’nci yaşını kutlayarak, dünden bugüne kuruma hizmet eden herkesi saygı ve sevgiyle, vefat edenleri de rahmetle andı.

Başbakan Saner, BRTK’nın 57. Kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, BRTK gibi yakın tarihe damgasını vurmuş bir kurumun dünden bugüne nasıl geldiğini bilmek ve özellikle gençlere anlatılmasının son derece önemli olduğunu kaydetti.

Başbakan Saner mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Rum liderliği ve EOKA Terör Örgütü mensupları 21 Aralık 1963’te insanımızı yok edip adayı Yunanistan’a bağlamak hayali ile adanın her yanında toplumumuza karşı saldırıya geçerken vatansever Kıbrıs Türkü buna boyun eğmemiş, yediden, yetmişe Rum mezalimine karşı direnişe geçmişti. Bu direnişin kuşkusuz en önemli öğelerinin başında bir grup Atatürkçü, Türk Mukavemet Teşkilatı mensubunun çabaları ile 25 Aralık 1963’te yayın hayatına başlayan Bayrak Radyosu’dur.”

Efsane Bayrak Radyosu’nun verdiği haberler, çaldığı müzikler, yayımladığı piyesler, düzenlediği yarışmaların 1963-1974 yılları arasında halka başlıca moral kaynağı olduğunu ifade eden Başbakan Hamza Ersan Saner, “Bayrak Radyosu en önemli görevini ise 20 Temmuz 1974’te başlayıp, 15 Ağustos 1974’e kadar devam eden Kıbrıs Barış Harekatı sürecinde yaptı” ifadelerini kullandı.

“TÜRK ASKERİNİN ULAŞAMADIĞI YERLERDEKİ KIBRIS TÜRKÜ, GERÇEKLERİ BAYRAK RADYOSU’NDAN DİNLEDİ”

Tüm dünyanın Kıbrıs Barış Harekatı’nın başladığını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın sesinden Bayrak radyosu aracılığıyla duyduğuna işaret eden Başbakan Saner, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk askerinin ulaşamadığı yerlerdeki Kıbrıs Türkü gerçekleri Bayrak Radyosu’ndan dinledi hareket tarzını buna göre tayin etti. Bayrak Radyosu’nu yaşama geçiren mukavemetçi, Atatürkçü düşünce 1974 öncesinde de çalışmalarına devam etti ve televizyon yayınlarına da başladı. Bayrak radyosu ile Bayrak televizyonu 22 Temmuz 1983’te çıkarılan yasa ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çatısına kavuştu. Kurum o günden bugüne hep gelişti.”

“BRTK ÇOK DAHA FAZLA SOSYAL, EKONOMİK, SİYASAL GELİŞMEMİZE KATKI YAPABİLİR”

BRTK’nın bugün 3 televizyonu, 6 radyosu, internet ve sosyal medya yayınları ile halka kamu yayıncılığı alanında çok önemli bir hizmet verdiğini kaydeden Başbakan Saner, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ben özellikle Turizm Bakanlığım ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığım döneminde BRTK Kurumu ile yakın çalıştım. İnancım odur ki, BRTK çok daha fazla sosyal, ekonomik, siyasal gelişmemize katkı yapabilir… İnancım odur ki, BRTK gerek Kıbrıs konusunda gerekse diğer konularda sesimizin dünyaya duyurulmasına çok daha etkili bir şekilde katkı koyabilir. İnşallah, Başbakanlığım sürecinde böyle olacak. Hedefimiz, teknolojinin akıl almaz bir hızla ilerlediği, internetin başlıca iletim ve iletişim araçlarından biri haline geldiği günümüzde BRTK’da çağdaş bir dönüşümü başlatmaktır. Hedefimiz, üretken ve verimli bir yapı oluşturmak, Bayrağı daha yüksek, daha güzel yerlere taşımaktır. Hedefimiz, ilgili herkesin duyarlı ve sorumluluk bilinci ile hareket etmesi halinde yıllardır geçirilemeyen ve artık geçirilmesi elzem hale gelen BRTK yasasını mümkün olan en kısa sürede Meclisimizden geçirmektir. İnanıyorum ki Kurum yetkilileri, Kurum çalışanları ve Hükümet olarak el-ele verirsen yakın bir gelecekte geleceğe daha emin adımlarla yürüyen bir BRTK yapısı ortaya çıkarabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm BRTK çalışanlarını kutlar, çalışmalarında başarılar ve sağlık dilerim.”