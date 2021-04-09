Başbakan Saner, İskele Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nü ziyaret etti

Başbakan Ersan Saner, İskele’de incelemelerde bulundu. Saner, İskele’de rekreasyon amaçlı yapılacak spor kompleksinin toplumsal fayda sağlayacak bir proje olduğunu söyledi.

Başbakan Ersan Saner, İskele’de incelemelerde bulundu. Saner, İskele’de rekreasyon amaçlı yapılacak spor kompleksinin toplumsal fayda sağlayacak bir proje olduğunu söyledi.

Tarım Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi Müdürlüğü ile İskele Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü arasında, kulübe kamusal kullanım amaçlı arazi verilmesiyle ilgili protokol, Başbakan Ersan Saner’in huzurunda imzalandı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersan Saner, İskele bölgesini ziyaret ederek temaslarda bulundu.

PROJE ALANINDA İNCELEME

İskele Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nü ziyaret eden Başbakan Saner, Larnaka Gençler Birliği’ne rekreasyon amaçlı kullanım izni verilen Spor Kompleksi Proje alanında incelemelerde bulundu.

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Başbakan Saner’e projeyle ilgili bilgi verdi.

Başbakan Saner’e, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve diğer ilgililer eşlik etti.

Başbakan Saner ve beraberindekiler, İskele Belediyesi Kültür Evi’nde yer alan, arazinin spor kulübüne kullanım izni veren protokolün imza törenine katıldı.

“İSKELE VE ÜLKEYE HAYIRLI OLSUN”

Tarım Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi Müdürlüğü ile İskele Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü arasında, söz konusu arazinin kamusal amaçlı kullanımını öngören protokol, Başbakan Ersan Saner’in huzurunda imzalandı.

21 dönüm arazinin rekreasyon amaçlı kullanımına izni veren protokole onur konuğu olarak imza koyan Başbakan Saner, imzalanan protokolün İskeleye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

“HALKIN OLAN ARAZİ YİNE HALKIN YARARINA KULLANILIYOR”

Başbakan Ersan Saner, araziyi incelerken yaptığı açıklamada, projenin toplumsal bir fayda sağlayacağını ifade ederek, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çalışmasıyla İskele bölgesinde kamunun malı olan bir arazinin kamuya mal olmuş İskele Gençler Birliği Spor Kulübü’ne rekreasyon amaçlı kiralandığını söyledi.

Başbakan Saner, rekreasyon alanlarının, 365 gün halkın kullanıma açık olduğunu belirterek, projenin, özelde İskele halkında genelde KKTC halkının tümüne hizmet vereceğini kaydetti.

Bölgede, rekreasyon alanlarının düzenlemesinde İskele Belediyesi’nin örnek çalışmaları olduğuna işaret eden Başbakan Saner, bölgenin KKTC halkının uğrak yeri olacağından emin olduğunu belirtti.

Başbakan Saner, halkın olan arazinin yine halkın yararına kullanılacağına vurgu yaparak, bu anlamda çaba ortaya koyan Tarım Bakanlığı’na ve İskele Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’ne teşekkür etti.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU: “İSKELE VE TÜM KKTC HALKININ FAYDALANACAĞI BİR SOSYAL TESİS KURULACAK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Larnaka Spor Kulübü’nün sosyal tesis ihtiyacını karşılamak amacıyla, İskele’nin en güzel yerlerinden birini, Başbakan Saner’in da onayını alarak İskele ve tüm KKTC halkının faydalanacağı bir sosyal tesis kurulacağını söyledi.

Nazım Çavuşoğlu, doğal dokuyu ve ağaçları koruyarak, insanların ferahlayacağı ortam oluşturulacağını ifade ederek spor kulübünün de sosyal ihtiyaçlarının karşılanacağını kaydetti.

Spor kulübünün ilgili araziyi çok daha iyi duruma getirerek, insanların hizmetine sunacağını ve gençlerin spor yapacağı bir zemin kazandıracağını söyleyen Çavuşoğlu, “Halkın malını halka kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Bizim görevimiz toplumsal kalkınmayı sağlamaktır” dedi.

BERKEL: “BAŞBAKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

İskele Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Rifat Berkel de, kulübün 1986 yılından bu yana faaliyette olduğunu belirterek, “Bize bu tesisleri kazandıracak olan Başbakanımız Ersan Saner’e, Sayın Bakanınıza ve belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Tesisleşmede fakir bir kulüp olduklarını dile getiren Berkel, “Bugünden itibaren, Larnaka Gençler Birliği’nin ayağa kalkışı, uyanışı ve ileride yaşayacağımız şampiyonluklara vesile olacaktır” diye konuştu.

SADIKOĞLU: “İSKELELİLER İÇİN ÖZEL BİR GÜN”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, İskeleliler için özel bir gün yaşandığını ifade ederek, spor kulübünün talebi, Başbakan Saner ve Tarım Bakanı Çavuşoğlu’nun onayı ile güzel bir alanın bölge halkına kazandırıldığını söyledi.

Sadıkoğlu, rekreasyon alanlarında İskele Belediyesi’nin üstün çaba gösterdiğini, bu alandaki tecrübelerini spor kulübüyle de paylaşarak ortak çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.