Başbakan Saner İstanbul’da

Başbakan Ersan Saner, resmi temas ve incelemelerde bulunmak üzere İstanbul’da…
İstanbul’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek olan Saner ayrıca, afet bölgelerinde de temas ve incelemelerde bulunacak.
Başbakan Ersan Saner, resmi temas ve incelemelerde bulunmak üzere İstanbul’da…
İstanbul’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek olan Saner ayrıca, afet bölgelerinde de temas ve incelemelerde bulunacak.
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