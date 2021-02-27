Başbakan Saner kararları açıkladı (Video)

Başbakan Saner kararları açıklıyor (Canlı Yayın)
Bakanlar Kurulu Toplantısı Tamamlandı
Başbakan Ersan Saner'in açıklama yapıyor.
Berber ve kuaförlerin PCR testlerini yaptırması koşumuyla Perşembe günü açılmasına karar verildi.
Restoranlar kapalı olacak, paket servesleri ise akşam 21.00'e kadar yapılabilecek..
Açık olan yerler aynen kalacak ve sektörlerin açılma-kapanma saatleri ile hafta sonu kısıtlamaları devam edecek.
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