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Başbakan Saner Kararları açıklıyor...İşte kararlar

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Başbakan Saner Kararları açıklıyor...İşte kararlar
Başbakan Saner Kararları açıklıyor...İşte kararlar

Başbakan Saner Kararları açıklıyor...

22-29 Mart'ı kapsayan kararlar şöyle:

22 Mart Pazartesinden itibaren Pazar günü hariç gece 21.00'dan sabah 05:00'a kadar yasak devam edecek.

Pazar günü Fırın,eczane ve benzin istasyonlarının açık olacağı tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

21 Mart'tan itibaren okulların sadece 12.sınıfları seyreltilmiş bir şekilde devam edecek.

Kalan sınıflar online eğitime devam edecek...

Paket servisler ve Restoranlar için kararlar aynı şekilde devam edebilir.

Bet ofisler 24 Mart'a kadar PCR testleri tamamlandığında ve bulaşıcı hastalıklar üst komitesi aksi karar almadıkça 3'te1 oranında içeride hizmet verebilecek

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