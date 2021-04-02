Başbakan Saner Kararları Açıklıyor! İşte Kararlar...

İlçeler arası yasaklar kalktı!
İlçeler arası seyahat ve toplu taşıma yasağı kaldırıldı!
5-12 Nisan tarihleri arasında gece 22.00 -sabah 05.00 arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak!
YDP Kurultayı pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacağından cumartesi gününe alındı!
Pazar günleri tam sokağa çıkma yasağı uygulaması sürecek.
Pazartesi-Cumartesi arası marketler sabah 07.00-21.00 saatleri arasında açık olacak.Marketlerin açılma saati 1 saat erkene çekildi
İnternet Cafe çalışanlar 7 Nisan'a kadar PCR testlerini yaptırıp internet cafeler 8 Nisan'da açılabilecek
Kütüphaneler 5 nisan itibariyle açılıyor
Kültür amaçlı sanat etkinliklerinin kapalı salonların üçte bir oranında dolu olması koşuluyla başlamasına karar verildi.
Kapalı olan işletmeler:
sinema, nişan, düğün, doğum günleri, mevlitler, casino, bar, taverna, nargile kafe ve her türlü oyun salonları, masaj spa, gecekulüpleri, club, hamamlar kapalı işletmeler arasında
Kamu daireleri normal çalışma düzenine geri dönecek.
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