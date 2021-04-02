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Başbakan Saner Kararları Açıklıyor! İşte Kararlar...

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Başbakan Saner Kararları Açıklıyor! İşte Kararlar...
Başbakan Saner Kararları Açıklıyor! İşte Kararlar...

İlçeler arası yasaklar kalktı!

İlçeler arası seyahat ve toplu taşıma yasağı kaldırıldı!

5-12 Nisan tarihleri arasında gece 22.00 -sabah 05.00 arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak!

YDP Kurultayı pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacağından cumartesi gününe alındı!

Pazar günleri tam sokağa çıkma yasağı uygulaması sürecek.

Pazartesi-Cumartesi arası marketler sabah 07.00-21.00 saatleri arasında açık olacak.Marketlerin açılma saati 1 saat erkene çekildi

İnternet Cafe çalışanlar 7 Nisan'a kadar PCR testlerini yaptırıp internet cafeler 8 Nisan'da açılabilecek

Kütüphaneler 5 nisan itibariyle açılıyor

Kültür amaçlı sanat etkinliklerinin kapalı salonların üçte bir oranında dolu olması koşuluyla başlamasına karar verildi.

Kapalı olan işletmeler:

sinema, nişan, düğün, doğum günleri, mevlitler, casino, bar, taverna, nargile kafe ve her türlü oyun salonları, masaj spa, gecekulüpleri, club, hamamlar  kapalı işletmeler arasında

Kamu daireleri normal çalışma düzenine geri dönecek.

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