Başbakan Ersan Saner, nezaket ziyaretinde bulunan Kazım And başkanlığındaki Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği heyetini kabul ederek görüştü.

Başbakan Ersan Saner, nezaket ziyaretinde bulunan Kazım And başkanlığındaki Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği heyetini kabul ederek görüştü.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan beraberindeki heyet, Başbakan Ersan Saner’e desteklerini belirterek, başarılar diledi.

Kazım And, ziyaret anısına Başbakan Saner’e plaket takdim etti.