Başbakan Saner: “Kıbrıs Türk Halkı, Bugün 2 Değil 3 Bayramı Birlikte Kutluyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa Açık Öğretim Fakültesi salonunda düzenlenen toplu temel atma ve açılış törenine katıldı.

13.00’te başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ersan Saner birer konuşma yaptı.

Etkinlikte, KKTC Veri Merkezi’nin temeli atıldı; Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Maraş’ta restore edilen Bilal Ağa Mescidi, Maraş’taki Maraş Millet Bahçesi, Yavuz Çıkarma Plajı’nda yenilenen Barış ve Özgürlük Anıtı ve çıkarmadan kullanılan “Müze Gemi”nin açılışı yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı ve KKTC Meclis için yapılacak yeni binaların da bir an önce hayata geçirileceğini vurguladı.

SANER: “KIBRIS TÜRK HALKI BUGÜN 2 DEĞİL 3 BAYRAMI BİRLİKTE KUTLUYOR”

Başbakan Ersan Saner etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının bugün 2 değil 3 bayramı birlikte kutladığını vurguladı.

“Bugün 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı... Bugün, Kurban Bayramı... İki Bayramımız için bir kez daha kutlu olsun diyorum, ama zatı-Devletleri’nin gelişi, açıklamaları ile yaşamakta olduğumuz 3’ncü bayram sevincimize de dikkati çekmek istiyorum” diyen Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC Meclisi ve tören alanında yaptığı konuşmaların ve bugünkü temel atma ve açılış törenlerinin KKTC için yeni ve güçlü bir dönemin başladığını gösterdiğini belirtti.

“Ortak hedefimiz olan güçlü, kalkınmış, Dünyada hak ettiği yeri almış, bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için söyledikleriniz ve yapacağımız açılışlar, temelini atacağımız e-devlet hizmet binası ciddi katkı sağlayacaktır” diyen Saner, KKTC’nin sağlık, yol, liman, su, elektrik, iletişim alt yapısı ne kadar erken bir sürede çağdaş noktalara taşınırsa hedeflere ulaşmaya o kadar erken yaklaşılacağını vurguladı.

Konuşmasına “Sayın Cumhurbaşkanım Erdoğan, bu bağlamda sizin bizlere desteğiniz ve kararlılığınızla atmakta olduğumuz adımlar Kıbrıs Türk Halkı için çok değerlidir ve güven vericidir” ifadeleriyle devam eden Saner, Kıbrıs Türk Halkı’nın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteği ve liderliğiyle dünyada eşine ender rastlanan bir proje ile Anadolu suyuna kavuştuğunu anlattı.

“ANAVATAN’DAN GELEN SU ÜRETİM FAALİYETLERİMİZİ ARTIRACAK”

Boru hattının deniz kısmında oluşan arızanın da yine Erdoğan’ın desteğiyle kısa zamanda giderildiğini anlatan Saner şimdi de Anadolu’dan gelen suyun önce Güzelyurt, sonra Mesarya ovasına ulaşması için hazırlanan ihalenin yine Erdoğan’ın verdiği direktifler doğrultusunda hayat bulduğunu kaydetti. Saner, “İnşallah bu yılki sulama mevsimi başlarken Anavatan’dan gelen su, Güzelyurt ovasına bereket katacak üretim faaliyetlerimizi artıracaktır, kuru ziraatın yapıldığı Mesarya ovamız ise günü geldiğinde sulu ziraata geçmiş olacaktır” dedi.

Saner, Covid’in tüm dünya gibi KKTC’yi de etkilediğini ve yine Erdoğan’ın Kıbrıs Türk Halkı’na olan sevgisi ve ilgisi sayesinde100 gün içeresinde yeni, çağdaş ve donanımlı bir acil durum hastanesinin yapıldığını kaydetti. Saner, “Dünyanın pek çok ülkesi aşıya ulaşmakta sıkıntı yaşarken biz Anavatan Türkiye sayesinde istediğimiz aşıları alarak bugün halkının yüzde yetmişini aşılamış, ender ülkelerden biri haline geldik” ifadelerini kullandı.

“MARAŞ’IN BELİRLİ BİR BÖLÜMÜNÜN ASKERİ BÖLGE OLMAKTAN ÇIKARDIK”

Başbakan Saner, konuşmasına “Ulusal Birlik Partisi’nin, Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın Kıbrıs konusuna egemen eşitliğe dayalı 2 Devletli çözüm bulunması, kapalı Maraş’ın açılarak insanlığın hizmetine sunulması düşüncelerine destek verdiniz, güç kazandırdınız ve Sayın Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ile Kıbrıs konusunda yepyeni bir dönem başlamış oldu Hükümet olarak ürettiğimiz Bakanlar Kurulu Kararı ile Maraş’ın belirli bir bölümünün askeri bölge olmaktan çıkardık” sözleriyle devam etti. Saner, bu kararın Kıbrıs konusunda ezber bozacak, Kıbrıs konusunun halledilmesine önemli katkı sağlayacak nitelikte bir karar olduğunu vurguladı.

“UMARIZ İNSANCIL MESAJ İYİ DEĞERLENDİRİLİR”

“Az sonra açılısını yapacağımız Maraş’taki Millet Bahçesi ve Bilalağa Mescidi ile de tüm dünyaya bizim amacımızın Maraş’ın bir hayalet kent olmaktan kurtularak yaşayan bir kent olması olduğunu açıkça belirtmiş oluyoruz” diyen Saner “Umarız, tüm dünya ve Rum komşularımız verdiğimiz bu insancıl mesajı iyi değerlendirir ve gerekli adımları atarlar. Aksi takdirde biz Anavatan Türkiye ile birlikte çizdiğimiz yolda ısrarlı bir şekilde devam etmekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın direktifleri ışığında Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la yürütülen çalışmalarla son 2 yılda 2 iktisadi ve mali işbirliği protokolü imzalandığını, tüm sektörlere ve devlet bütçesine ciddi kaynaklar sağlandığını dile getiren Saner şöyle devam etti:

“Bu işbirliği sayesinde havalimanı inşaatımızın tamamlanma süreci başta olmak üzere pek çok adımlar attık, projeleri yürürlüğe koyduk, yeni projeler üzerinde çalışmaya başladık. Bazı yarım kalan karayolları projelerimiz birer birer tamamlanmaya başladı. Kamuda verimliliğinin artmasına çağdaş anlamda devlet hizmetleri verilmesinde bize büyük katkı sağlayacak olan e- devlet binamızın temelinin atılması noktasına geldik. E- devlet kapısı bugün itibarıyla açılarak vatandaşımıza geniş bir yelpazede hizmet vermeye başlayacak”

“BARIŞ HAREKÂTI BİZLER İÇİN YENİDEN DOĞUŞ, KARANLIKTAN AYDINLIĞA GEÇİŞTİR”

“20 Temmuz 1974 günü başlayan ve 16 Ağustos 1974 günü tamamlanan Barış Harekâtı bizler için yeniden doğuş, karanlıktan aydınlığa geçiştir” diyen Saner, 20 Temmuz 1974’te başlayan o askeri harekat neticesinde Kıbrıs Türkünün özgürlüğe, egemenliğe, üzerinde devlet kurduğu güvenli bir toprak parçasına sahip olduğunu vurguladı.

Her Kıbrıs Türkünün bunu bildiğini ve hiç unutmayacağını vurgulayan Saner, “Bu bağlamda bizler de üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz” dedi ve şöyle devam etti:

“Alsancak’taki çıkarma plajında açılışını yapmakta olduğumuz 1974 mutlu Barış Harekatı’na katılan gemimiz bu yönde bize ciddi katkı sağlayacaktır. Müze gemimizi ziyaret edecek olanlar, yakın tarihimizi, Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğünü kolay kazanmadığını, bu uğurda binlerce şehit verdiğini daha iyi kavrayacaklardır”

Saner, hükümetin verilen destek ile çok çalışmaya, gerekenleri yaparak ülkeyi mümkün olan en kısa zamanda salgın sürecindeki sıkıntılardan kurtarmaya, yeni ve güçlü bir ekonomik atılım süreci, bir reform dönemi başlatmaya hazır olduğunu dile getirdi. Saner, “Sayın Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan sizlere ve sizin şahsınızda tüm Türkiye’deki ilgililere, kardeşlerimize bizlere sağladınız destek için şahsım, hükümetim ve halkımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Saner bugün gerçekleştirilen bu açılışlar ve temel atmanın millete, devletlere ve insanlığa hayırlı olmasını temennisini dile getirdi.