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Başbakan Saner: “Kirlilik Suriye’ye Doğru Yöneldi... İki Atık Toplama Gemisi Yola Çıktı"

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Başbakan Saner: “Kirlilik Suriye’ye Doğru Yöneldi... İki Atık Toplama Gemisi Yola Çıktı"
Başbakan Saner: “Kirlilik Suriye’ye Doğru Yöneldi... İki Atık Toplama Gemisi Yola Çıktı"

Başbakan Ersan Saner, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı hakkında basın toplantısı düzenleyerek, son bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

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Son bilgilere göre kirliliğin Suriye’ye yöneldiğini belirten Başbakan, Türkiye’den iki atık toplama gemisinin bölgeye gitmek üzere yola çıktığını açıkladı.

Başbakan Saner, olay bilgilerine gelir gelmez kriz masasının aldığı önlemler çerçevesinde ellerindeki mevcut bariyerlerin tespitini yaparak, ilk etapta Kuzey Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Limited şirketine bağlı gemileri ve römorkörleri, Gazimağusa’dan ve Girne’den olay yerine sevk ettiklerini söyledi.

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“BARİYERLERİN BÖLGEYE SEVKİNİ SAĞLADIK”

Saner, buna destek olarak Kıbrıs Türk Petrolleri Limited Şirketi, Alpet ve AKSA’ya ait bariyerlerin Dipkarpaz bölgesine sevkini sağladıklarını açıkladı. Burada amacın olası karaya yaklaşacak fuel oilin önünün kesilmesi olduğunu vurgulayan Saner, ellerindeki bütün imkanları seferber etmeleri nedeniyle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ait bariyerlerin de bölgeye sevk edilmek üzere olduğunu belirtti.

“ATIK TOPLAMA GEMİLERİ NENE HATUN VE SEYİT ONBAŞI YOLA ÇIKTI”

Saner ayrıca, bugün itibarı ile Türkiye’den 1000 metreküp atık toplama kapasiteli Nene Hatun gemisiyle, 400 metreküp atık toplama kapasitesine sahip Seyit Onbaşı gemisinin yola çıktığını bildirdi. Saner, gemilerin Cuma günü bölgede olmasının planlandığını bildirdi.

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“KİRLİLİK SURİYE’YE DOĞRU YÖNELDİ”

Mevcut akaryakıtın gelişini anbean takip ettiklerinin altını çizen Başbakan Saner, akıntının yönünün dün akşamdan itibaren güney batıdan esen rüzgar ile Kuzey Akdeniz’in doğu sahillerine doğru ilerlediğini ifade etti. Saner, akıntının yönünün değişmesiyle kirliliğin Suriye istikametine doğru yöneldiğini gözlemlediklerini söyledi.

 

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