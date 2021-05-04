Başbakan Saner, KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu Heyetini Kabul Etti

Başbakan Ersan Saner, KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet İngenç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakan Ersan Saner, KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet İngenç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakan Saner, kabulde yaptığı açıklamada, Ulu Önder Atatürk’ün “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözünün sporun ne kadar önemli olduğunu anlattığını ifade ederek, “Gençlere yapmış olduğunuz katkıdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Kempo Savunma Sporları Federasyonu’nun faaliyetlerini takip ettiğini belirterek, Federasyonun üç ayrı uluslararası etkinliğe katılacağına işaret eden Başbakan Saner, bu etkinliklerle, Kıbrıs Türk gençlerinin dünyanın farklı bölgelerindeki gençlerle bir araya geleceğini ve KKTC’nin bayrağının uluslararası alanlarda dalgalandırılacağını kaydetti.

Başbakan Saner, Federasyon yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi.

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet İngenç de, Federasyonun çalışmaları hakkında Başbakan Saner’e bilgi verdi.