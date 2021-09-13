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Başbakan Saner, Mağusa Kale Lions Kulübü’nü Kabul Etti

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Başbakan Saner, Mağusa Kale Lions Kulübü’nü Kabul Etti
Başbakan Saner, Mağusa Kale Lions Kulübü’nü Kabul Etti

Başbakan Ersan Saner, Mağusa Kale Lions Kulübü yeni dönem Başkanı Özlem Bilgehan ve beraberindeki yönetim kurulu heyetini kabul etti.

BİLGEHAN

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık’ta gerçekleşen kabulde, Mağusa Kale Lions Kulübü Başkanı Bilgehan, yeni dönemdeki projeleri ve yapılacak çalışmalar hakkında Başbakan Saner’e bilgi verdi.

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SANER

Başbakan Saner de, Mağusa Kale Lions Kulübü’nün çalışmalarını takdirle takip ettiğini belirterek, çalışmalarında başarılar diledi. Saner, halkın yararına halk için yapılacak çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu da söyledi.

Mağusa Kale Lions Kulübü Başkanı Bilgehan, Başbakan Saner’e desteklerinden ve ilgisinden dolayı teşekkür ederek, çiçek ve Bilgehan’ın dönemine ait kulüp flamasını takdim etti.

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