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Başbakan Saner, Maraş’ın Askeri Bölge Olmaktan Çıkarılan Bölümünü Ziyaret Etti

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Başbakan Saner, Maraş’ın Askeri Bölge Olmaktan Çıkarılan Bölümünü Ziyaret Etti
Başbakan Saner, Maraş’ın Askeri Bölge Olmaktan Çıkarılan Bölümünü Ziyaret Etti

Başbakan Ersan Saner, Maraş’ın askeri bölge olmaktan çıkarılan bölümünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Saner’e ziyaretinde GKK Komutanı Tümgenerel Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan eşlik etti.

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Saner, ziyaret sırasında basına yaptığı açıklamada, Kapalı Maraş’ın tümüyle ilgili toplam 337 mal sahibinin, Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) takas, tazminat veya iade koşullarıyla başvuruda bulunduğunu, son olarak askeri bölge kapsamından çıkarılan %3.5’lik alanla ilgili olarak ise 36 başvuru yapıldığını belirtti.

Saner, “TMK bu başvuruları AİHM kararları doğrultusunda değerlendirip sonuçlandıracak” dedi.

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