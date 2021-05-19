Başbakan Saner: Müze, Kıbrıs Türk halkının nerelerden nereye geldiğinin en önemlisi göstergesi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Sitesi ana binasında fuaye ve koridorlarda oluşturulan Yayıncılık Tarihi Müzesi ve Bayrak Radyosu’ndan bugüne kullanılan ekipmanlar o günlere ait belgeler o günlere ait fotoğraflar ve bunların yer aldığı müze bugün açıldı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Sitesi ana binasında fuaye ve koridorlarda oluşturulan Yayıncılık Tarihi Müzesi ve Bayrak Radyosu’ndan bugüne kullanılan ekipmanlar o günlere ait belgeler o günlere ait fotoğraflar ve bunların yer aldığı müze bugün Başbakan Ersan Saner tarafından açıldı.

Başbakan Saner açılışın ardından yaptığı açıklamada, araba aküleri ile “Bayrak, bayrak, bayrak” diye başlayan serüvenin aslında Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin önemli simgelerinden biri olduğunu vurguladı.

BRT’de açılan Yayıncılık Tarihi Müzesi’nin de gençlere Kıbrıs Türk halkının nerelerden nereye geldiğinin en önemlisi göstergesi olduğunu ifade eden Başbalan Saner, “Yayıncılık Müzesi Kıbrıs Türk halkına kendi yaşamında nereden nereye geldiğini gösterecek bir anlamda da dünyada teknolojinin nereden nereye geldiğini tüm gençlere göstermek adına çok önemlidir diye düşünüyorum burada bu müzenin gerçekleşmesi için tabii ki küratör Ayhatun Ateşin hanıma ve müzenin geri oluşmasına katkıda bulunan Dr İsmet Birgül hanıma da teşekkür ifade etmek istiyorum” dedi.