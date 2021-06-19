Başbakan Saner: Öğretmenler ulvi bir görevi yerine getiriyor

Başbakan Ersan Saner 46 yıl önce mezun olduğu Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda İlkokul Tamamlama Belgeleri Dağıtım Töreni’ne katıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan Başbakan Saner, eğitimin önemine işaret ederek öğretmenlerin ulvi bir görevi yerine getirdiğini kaydetti.

İlkokulda alınan temel eğitimin hayat boyu insana rehber olduğunu belirten Başbakan “mezun olduktan sonra bizlerin sizlerden en büyük beklentisi toplumumuza, halkımıza yararlı birer genç olarak yetişmenizdir. Benim bu konuda sizlere güvenim tamdır” diye konuştu.

Tören konuşmaların ardından ilkokulu tamamlayan 5’inci sınıf öğrencilerine belgelerin dağıtılması ile sona erdi.