Başbakan Saner Özekmekci’yi kabul etti

Başbakan Ersan Saner, Kemal Özekmekçi’yi başarısından dolayı kutlayarak uluslararası müsabakada gösterdiği üstün gayret, azim ve kararlılıkla şampiyonluğa eriştiğine de işaret etti.

Başbakan Ersan Saner, Amerika Birleşik Devletleri’nin LasVegas şehrinde gerçekleşen “WBFF 2021” Dünya Turu şampiyonasında “Transformation” kategorisinde dünya şampiyonu olan KKTC’nin başarılı vücut geliştirme ve fitness sporcularından Kemal Özekmekçi’yi Başbakanlık’ta kabul etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Başbakan Ersan Saner, Kemal Özekmekçi’yi başarısından dolayı kutlayarak uluslararası müsabakada gösterdiği üstün gayret, azim ve kararlılıkla şampiyonluğa eriştiğine de işaret etti.

Başbakan Saner, spor alanındaki başarılarının gençlere yeni kapılar açtığını ve onları motive ederek daha çok başarı elde etme yönünde cesaretlendirdiğini söyledi ve böylesine başarıların ülkemiz gençliği ve sporu için çok önemli olduğunu vurguladı.