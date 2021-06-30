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Başbakan Saner, Polis Günü Dolayısıyla Polis Genel Müdürü Soyalan’ı Kabul Etti

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Başbakan Ersan Saner, Polis Teşkilatının 57’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve teşkilatın çeşitli kademelerinde yer alan polisleri kabul etti.
Başbakan Saner, Polis Günü Dolayısıyla Polis Genel Müdürü Soyalan’ı Kabul Etti

Başbakan Ersan Saner, Polis Teşkilatının 57’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve teşkilatın çeşitli kademelerinde yer alan polisleri kabul etti.

SOYALAN: “AMACIMIZ HUZUR VE GÜVENİ SAĞLAMAK”

Başbakanlıkta gerçekleşen kabulde konuşan Soyalan, 30 Haziran 1964’te kurulan teşkilatın meşakkatli bir yoldan geçtiğini ifade etti.

Teşkilatın geçen sürede kendini çok geliştirdiğini, teknolojik bakımdan dünyaya uyum sağladığını dile getiren Soyalan “Amacımız halkın huzur ve güvenini sağlamak” dedi.

Araç, gereç ve personel yönünden eksikliklerin tamamlanmasıyla daha da iyi hizmet verebileceklerini anlatan Soyalan, şu anda personel ve araç sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Emekli olma noktasında 714 personel bulunduğunu, 485 polise ihtiyaç olduğunu anlatan Soyalan, araçların da miadını doldurduğunu kaydetti.

Başbakan Ersan Saner’in kendilerine vereceği katkıdan şüphe etmediğini söyleyen Soyalan, polis teşkilatının her zaman hizmet için hazır olduğunu vurguladı.

SANER: “ARAÇ, GEREÇ VE PERSONEL EKSİKLİĞİ KONUSUNDA GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK”

Başbakan Ersan Saner de, teşkilatın yıl dönümünü yürekten kutladığını dile getirerek, polisin ülkedeki asayişi sağlama adına ciddi görevler üstlendiğini vurguladı.

Teşkilatın halka dünya standartlarında hizmet sunduğunu ifade eden Saner, polisin üstün gayretine işaret etti.

30 Haziran 1964’te kurulan teşkilatın Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli bir yeri olduğunu dile getiren Saner, Kıbrıslı Türkler Kıbrıs Cumhuriyetinden dışlandıktan sonra Rumların cumhuriyeti tek taraflı şekilde işgal ettiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının asayişinin sağlanması adına polisin zor koşullarda görev yaptığını anlatan Saner, teşkilatın sorunlara her an müdahale edebilecek konumda olmasının önemine işaret etti.

Saner konuşmasında, araç, gereç ve personel eksikliği konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını da dile getirdi.

Başbakan Saner, pandemide ve özellikle sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde polis teşkilatının öneminin yeniden ortaya çıktığını da belirtti.

Pandemi döneminde icra ettikleri görevler nedeniyle sağlık çalışanları kadar polislere de tebrik ve teşekkür sunmak gerektiğini anlatan Saner, polis teşkilatına çalışmalarında başarılar diledi.

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