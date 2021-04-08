Başbakan Saner: “Protokol Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Onayına Sunuldu”

Başbakan Ersan Saner, Türkiye ile mart ayında imzaladıkları protokollerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulduğunu açıklayarak, protokolün yürürlüğe girmesiyle Türkiye’den kaynak akışının da başlayacağını söyledi.

Başbakan Ersan Saner, Türkiye ile mart ayında imzaladıkları protokollerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulduğunu açıklayarak, protokolün yürürlüğe girmesiyle Türkiye’den kaynak akışının da başlayacağını söyledi.

Başbakan Saner, ay sonu Cenevre’de yapılacak 5+BM görüşmesinden, Rumların tavrının değişmemiş olmasından dolayı bir sonuç beklemediğini ifade ederek, iki ayı devlet temelindeki çözümden yana olan tavırlarında ısrar edeceklerini söyledi.

Başbakan Ersan Saner, BRT’de canlı yayınlanan Basın Odası programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Covid-19 vakalarındaki artışla yeniden kapanma olup olmayacağı yönündeki sorusu üzerine, Başbakan Saner, dünyadaki vaka sayılarındaki istatistik verileri hakkında bilgi vererek, pandeminin sadece KKTC’nin değil dünyanın sorunu olduğunu, diğer ülkelerle kıyaslandığında KKTC’nin daha iyi durumda olduğunu ve başarılı bir süreç izlediğini söyledi.

Başbakan Saner, test sayısının 8 binin üzerinde olduğuna işaret ederek, yeterli yatak kapasitesinin olduğunu, doktorların verdiği bilgiye göre vakaların çoğunun hafif semptomlu olduğunu kaydetti.

Kapanmanın yeni sıkıntılar getirdiğini ifade eden Başbakan Saner, “Hükümet olarak tercihimiz kapanmamaktan yanadır” diyerek, hükümetin gündeminde kapanmanın olmadığını söyledi. Başbakan Saner, vatandaşların kurallara uyma konusunda daha duyarlı olmasının önemli olduğunu da belirtti.

“GİRNE HASTANESİ İHALESİ YENİDEN YAPILACAK”

Girne Hastanesi ihalesinin neden iptal edildiği yönündeki bir soru üzerine Başbakan Saner, göreve geldiklerine ihale sürecini önlerinde bulduklarını belirterek, Planlama İnşaat Dairesi’nin değiştirilen tüzüğünün uygulamaya girmediği için söz konusu sıkıntının yaşandığının kendilerine aktarıldığını anlattı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yeni bir tüzük üzerinde çalışıldığını kaydeden Başkan Saner, mali yetersizlik nedeniyle de ihaleyi geri çektiklerini, yeni tüzüğün yapılmasıyla ilgili kaynağı aktararak ihalenin yeniden açılacağını duyurdu.

“MAAŞLAR YÜZDE 10.65 ARTIŞLA ÖDENECEK”

Nisan ayı maaşı ödemelerinin, daha önce dondurdukları üç aylık hayat pahalılığını ekleyerek yüzde 10.65 artışla olacağını açıklayan Başbakan Saner, sorular üzerine, elzem yerler dışında istihdam düşünmediğini belirtti.

Covid-19 sürecinden tün dünya ekonomisinin olumsuz etkilendiğini, etkilenme sürdüğü sürece de bazı tasarruf tedbirleri almak durumunda olduklarını ifade eden Başbakan Saner, hayat pahalılığı ödemesinin dondurulasının da bu kapsamda olduğunu söyledi.

“PROTOKOLÜN UYGULAMAYA GİRMESİYLE KAYNAK AKIŞI BAŞLAYACAK”

Türkiye’den mali kaynağın ne zaman aktarılacağıyla ilgili bir soru üzerine, protokolü mart ayında imzaladıklarını anımsatarak, bugünlerde Türkiye’de protokolün onaylanıp yürürlüğe girmesini beklediklerini dile getiren Başbakan Saner, “Protokolün, onay için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayını sunulduğunu biliyorum” dedi.

Saner, protokolün uygulamaya girmesi ile kaynak akışının da başlayacağını belirtti. Saner, Türkiye’den gelen kaynakla bölünmüş yol çalışmalarının başladığını ve çarkın dönmeye başladığını söyledi.

Başbakan Saner, Güney Kıbrıs’la geçişlerin yeniden başlaması konusunda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda karar alınacağını kaydetti.

“BUGÜNLERDE TÜRKİYE’DEN 40 BİN DOZ AŞI GELECEK”

Başbakan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın kendisine, bugünlerde KKTC’ye 40 bin doz aşı gönderileceğini söylediği bilgisini paylaşarak, “Anavatan’a teşekkür ediyorum” dedi.

Elektronik bileklik uygulamasıyla ilgili bilgi paylaşan Başbakan Saner, pazartesi günü elektronik bilekliğin tanıtımının yapılacağını ve uygulamaya gireceğini açıkladı.

Başbakan Saner, 10 bin 500 öğrencinin ülkeye getirildiğini, bunun, Aralık ayından beri ortaya koydukları vizyonun sonucu olduğunu kaydetti.

“DİZİ, KIBRIS’TA SORUNUN 1974’TE DEĞİL 1955’LERDE BAŞLADIĞI MESAJINI VERİYOR”

Soru üzerine, KKTC’de çekilen ve TRT’de yayımlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisiyle ilgili görüşünü da paylaşan Başbakan Saner, Rumların Kıbrıs sorununu her zaman çarpıttığına değinerek, Kıbrıs’ta sorunun 1974’den önce başladığını Kıbrıs Türklerinin nasıl yaşadığını anlatan bir dizi olduğunu kaydetti. Başbakan Saner, dizinin daha birinci bölümünün yayınladığını belirterek, çocukluğundan anılarını aktararak, Rum askerlerinin “Yaşasın Enosis” dediğine tanık olduğunu anlattı.

Başbakan Saner, diziyle verilen en önemli mesajın, Kıbrıs’ta sorunun 1974’de değil 1955’lerde başladığı mesajı olduğunu vurguladı.

“LİDERLERİMİZE LAF SÖYLETMEYİZ”

Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın dizide yansıtılmalarıyla ilgili halkın duyduğu sıkıntının dizinin senaristine iletilmesi için gerekli temasları yaptıklarını açıklayan Başbakan Saner, “Bunun karşılanacağını söylediler” dedi.

Başbakan Saner, liderlere sosyal medyadan yapılan saldırılarla ilgili olarak da “Liderlerimize laf söyletmeyiz. İkisi de bu toplumun var olmasının temel taşları” şeklinde konuştu.

“İKİ AYRI DEVLETLİ ÇÖZÜMDE ISRARLI OLACAĞIZ”

Başbakan Saner, “Cenevre’den beklentiniz nedir?” sorusuna, Rumların tavrının değişmediğine ve yapılan son Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın iki ayrı devlet temelinde çözümü savunan Ersin Tatar’ı Cumhurbaşkanı seçtiğine işaret ederek, siyasi iradenin de iki ayrı devlet temelinde bir çözümden yana şekillendiğini vurguladı.

Başbakan Saner, 5+BM görüşmesinde iki ayrı devlet temelindeki çözümden yana olan tavırlarında ısrarlı olacaklarını ifade ederek, toplantıdan bir beklentisinin olmadığını kaydetti.