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Başbakan Saner: Sağlığım çok iyi. Yarın sabah görevimin başındayım

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Başbakan Ersan Saner, sağlık durumunun çok iyi olduğunu, yarın sabah Başbakanlık’ta görevinin başında olacağını söyledi.
Başbakan Saner: Sağlığım çok iyi. Yarın sabah görevimin başındayım

Başbakan Ersan Saner, sağlık durumunun çok iyi olduğunu, yarın sabah Başbakanlık’ta görevinin başında olacağını söyledi.

 

Göğüste baskı şikayetiyle başvurduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde başarılı anjio olan Başbakan Ersan Saner, hastaneden taburcu oldu. Başbakan Saner, hastaneden ayrılırken basına açıklama yaptı.Başbakan Saner’e, Başhekim Dr. Adil Özyılkan ile anjiyoyu gerçekleştiren ekibin başında olan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eser Varış eşlik etti.

Başbakan Ersan Saner, sabah saatlerinde göğsünde hafif baskı hissetmesinden dolayı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kontrole gittiğini, Başhekim Dr. Adil Özyılkan ile Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eser Varış’ın daha ileri tetkik yapmak amacıyla anjio gerçekleştirildiğini söyledi.

 

Yaklaşık iki saat önce geldiği hastaneden ayrılıyor olduğunu, doktorunun ifadesi ile anjiyonun çok başarılı geçtiğini belirten Başbakan Saner, “Allaha çok şükür, gördüğünüz gibi çok iyiyim. Hiçbir damarımda herhangi bir sıkıntı yok. Dolayısıyla merak edilecek bir şey yok. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

 

Başbakan Ersan Saner, anjioyu gerçekleştiren ekibin başında olan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eser Varış ve tüm ekibine, Başhekim Dr. Adil Özyılkan’a teşekkür ederek, “Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanemiz tam donanımlı ve halkımıza her türlü hizmetleri sunuyor. Halkımıza verdiği hizmetlerden dolayı da tüm doktorlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kendisine kalsa bugün görevinin başına döneceğini ama doktorunun yarına kadar dinlenmesini önerdiğini belirten Başbakan Saner, yarın sabah görevinin başında olacağını duyurdu.

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