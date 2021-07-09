Başbakan Saner: Sosyal Yardım Alan 4 Bin 543 Kişiye Salgın Destek Ödemeleri Başladı

Başbakan Ersan Saner, yazılı bir açıklama yaparak, sosyal yardım alan 4 bin 543 kişiye salgın destek ödemelerine başlandığını duyurdu.

Başbakan Saner, “Tüm dünyada yaşanan pandemi nedeniyle ekonomik olarak sıkıntıya düşen kesimlere ve vatandaşlarımıza imkanlar nispetinde hükümetimiz el uzatmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamında sosyal yardım alan ihtiyaçlı durumdaki vatandaşlara ‘Salgın Destek Yardımı’ yapılmasına bugün itibariyle başlandığını belirten Saner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri arasında imzalanan 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde ve Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet projesi kapsamında 4 bin 543 vatandaşımıza kişi başı bin 100 TL olmak üzere yaklaşık toplam 5 milyon TL salgın yardımı yapılacaktır” dedi.

Başbakan Saner, bugün itibariyle kişilerin banka hesaplarına destek yardımlarının yatırılmaya başlandığını aktararak, “Toplam 4 bin 543 kişinin yararlanacağı muhtaç yoksullar, koruyucu aileler, malul gaziler, malullere ve şehit ailelerinden oluşan salgın destek yardımı ödemeleri 12 Temmuz’a kadar tamamlanacak”