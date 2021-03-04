Başbakan Saner: “Türkiye Cumhuriyeti bütçemize 3 milyar 250 milyon tl katkı sağlıyor”

Başbakan Ersan Saner, Ankara’da imzaladıkları işbirliği protokolüyle yaklaşık 10 milyar TL’lik KKTC bütçesine Türkiye’nin 3 milyar 250 milyon TL desteğinin olacağını söyledi.

Başbakan Ersan Saner, Ankara’da imzaladıkları işbirliği protokolüyle yaklaşık 10 milyar TL’lik KKTC bütçesine Türkiye’nin 3 milyar 250 milyon TL desteğinin olacağını söyledi.

Ankara temaslarını tamamlayarak ülkeye dönen Başbakan Saner, Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyerek, Ankara temaslarını değerlendirdi.

Bakanların da hazır bulunduğu basın toplantısında konuşan Saner, Ankara’da dün imzaladıkları “2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü”nün temel amacı KKTC’deki ekonomik aktivitelerin artırılması ve altyapı yatırımlarının tamamlaması olduğunu kaydetti.

Saner, KKTC’ye her zaman destek veren başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Fuat Oktay’a teşekkür ederek, 10 milyar TL civarındaki KKTC bütçesine protokol ile 2,5 milyar TL ve önceden kalan 750 milyon TL’nin aktarılmasıyla 3 milyar 250 milyon TL katkı olacağını işaret etti.

20 BİN DOZ AŞI DAHA… “AB’DE İLK ÜÇTEYİZ”

Salgın ve aşıya ulaşma sıkıntısı da göz önünde bulundurulduğunda bugün ülkeye gelen 20 bin doz aşının önemine vurgu yapan Saner, bu aşılarla birlikte halkın yüzde 15’inin aşılanmış olacağını ve böylece aşılamada KKTC’nin AB içinde ilk üç ülke arasında olacağını kaydetti.

İşbirliği protokolüyle, altyapının güçleneceğini, 322 kilometre yol ağının tamiri ve yapımının devam edeceğini, E-devlet projesinin süratle süreceğini ve e-devlet binası temelinin önümüzdeki aylar içinde atılacağını açıklayan Başbakan Saner, reel sektöre de katkıların devam edeceğini söyledi.

Saner, 360 milyon TL destek yanında 40 milyon TL de enerji desteği sağlanacağını, önce reel sektörün ayakta durmasının sağlanacağını, ardından da ileriye bakması için çalışmalar yapıldığını kaydetti.

GENİŞ KAPSAMLI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Başbakan Ersan Saner, Türkiye ile birlikte yapılacak çalışmalarla ülkeye geniş kapsamlı organize sanayi bölgesi kazandırmak ve üretimin önünü açarak, ekonomik faaliyet yaratacak yeni ve güçlü bir sanayi bölgesi yaratılacağını da söyledi.

“KIBRIS KONUSUNDA HEMFİKİRİZ”

Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman başta Kıbrıs konusu olmak üzere her alanda kendilerine destek verdiğini ifade eden Saner, yakında yapılacak 5+BM konferansı öncesinde Kıbrıs konusunda da, iki eşit egemen devletin yer almadığı anlaşmanın kabul edilmeyeceği konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

Başbakan Saner, “Anavatan Türkiye ile tam bir uyum içindeyiz. İki eşit egemen devletin yer almadığı bir anlaşmanın kabul görmediği iradesini Türkiye’de de görmek bizi mutlu etti” dedi.

Saner, hem Kıbrıs konusunda kendileriyle beraber hareket etmesi hem de “2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü”yle sağladığı imkanlardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.