Başbakan Saner ve İçişleri Bakanı Evren başkanlığında genişletilmiş İlçe Emniyet Kurulları toplantısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Toplantı Salonunda bugün sabah saatlerinde Başbakan Ersan Saner ve İçişleri Bakanı Kutlu Evren Başkanlığında gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantıda; Covid-19 Salgını İle mücadele kapsamında, İlçe Emniyet Kurullarının üstlendiği görevler, Sokağa Çıkma Yasağı uygulaması, denetimler, izinler ve kapanma süresince ihtiyaçlı kişilere gıda yardımı konularında bugüne değin yapılan ve 15-22 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılaca çalışmalar değerlendirildi.

Başbakan Ersan Saner ve İçişleri Başkanı Kutlu Evren’in başkanlığında gerçekleşen genişletilmiş İlçe Emniyet Kurulları toplantısına Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Merkez Kaymakamı Hüseyin Gültekin, 6 İlçe Kaymakamı, Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, Eczacılar Birliği Başkanı Umut Oksüz ve Bakanlık Müsteşarları katıldı.