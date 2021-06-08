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Başbakan Saner Yazar Emirzade’yi kabul etti

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Başbakan Ersan Saner bugün Başbakanlık’ta yazar Sevil Emirzade’yi kabul ederek görüştü.
Başbakan Saner Yazar Emirzade’yi kabul etti

Başbakan Ersan Saner bugün Başbakanlık’ta yazar Sevil Emirzade’yi kabul ederek görüştü.

Sevil Emirzade kabulde Başbakan Saner’e “1908’den Günümüze İZLER” ‘Hilmi Damdelen-Öğrencileri ve Ailesi’ adlı biyografi – anı – araştırma ve arşiv türündeki kitabını takdim etti.

Ersan Saner Gönyeli’nin ilk öğretmeni de olan Hilmi Damdelen’in hatıralarını, biyografisi ve arşivlerin de yer aldığı kitap nedeniyle Sevil Emirzade’ye teşekkür ederek babası merhum emekli öğretmen Hilmi Damdelen’in 1908’den günümüze ışık tutan, öğrencileri ve meslektaşlarıyla ilgili anılarına yer verilen kitabın geçmişin izleri ile dolu değerli bir çalışma olduğuna işaret etti ve geçmişe ışık tutan bu tür çalışmaların önemini vurguladı. Başbakan Saner ülkemize kıymetli eserler kazandıran Sevil Emirzade’ye çalışmalarında başarılar diledi.

       

       

                   

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