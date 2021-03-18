  • BIST 1.571
  • Altın 420,329
  • Dolar 7,4863
  • Euro 8,9593
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA6405 test 29'u yerel 37 pozitif vaka

Başbakan Saner:Çanakkale Zaferi’ni gururla, onurla kutluyor, tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum

» »
Başbakan Saner:Çanakkale Zaferi’ni gururla, onurla kutluyor, tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum
Başbakan Saner:Çanakkale Zaferi’ni gururla, onurla kutluyor, tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, “ Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısı ile yaptığı açıklamada “ Kıbrıs Türkü’nün Çanakkale direniş ve zaferinden ilham alarak Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs’ı Yunan hegemonyasına sokma çabalarına dur dediğini ve kendi Devleti’ni kurduğunu” belirtti.

Ersan Saner, “ bu Devlet bizim egemenliğimiz, güvenliğimiz, özgür geleceğimiz demektir. Devletimizi yaşatmak ve yüceltmek boynumuzun borcudur. Bunun dışındaki düşünce ve çabalar nafiledir, Kıbrıs Türkü’ne zarar vermektedir” dedi.

Saner mesajında şunları kaydetti:

“Çanakkale zaferinin bugün 106’ncı yıldönümünde yine heyecanlı, yine gururluyuz.

 

Çanakkale direnişi ve zaferi Türk ulusunun özgürlük ve egemenlik istencinin, tutkusunun nişanesidir.

Türk milleti, Çanakkale’de özgürlük ve egemenliğini canı, kanı pahasına teslim etmeyeceğini ortaya koymuştur.

Çanakkale zaferi aslında Türk Kurtuluş Savaşı’nın kazanılacağının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurularak Anadolu’nun düşman ellere bırakılmayacağının habercisidir.

Kıbrıs Türk Halkı, Çanakkale savaşlarını yakından takip etmiştir.

 

Hatta bazı Kıbrıs Türklerinin Çanakkale savaşlarına katıldığı da bilim adamları tarafından ortaya konulmuştur.

Ayrıca İngilizler tarafından esir alınanlardan 217 tanesinin ülkemiz topraklarında şehit oldukları da bir vakadır.

 

Bu noktada, Çanakkale esirlerini kurtarmak ve Anadolu’ya gitmelerini sağlamak için çok uğraşan ve başarılı oldukları için tutuklanan Doktor Hüseyin Behiç, Hasan Karabardak, Hüseyin Babaliki’yi de burada rahmet ve minnetle anmak isterim.

Ayrıca anımsatmak isterim ki, araştırmacılarımıza göre Doktor Behiç’in idamına kadar uzanan komploların gerisinde rahmetlinin Çanakkale esirlerini kurtararak, Kıbrıs Türkleri ile birlikte İngiliz koloni idaresine karşı isyan etme planları yapması da var…

Dolayısıyla Çanakkale bizim içinde çok önemlidir…

 

Kıbrıs Türkü Çanakkale direniş ve zaferinden ilham alarak Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs’ı Yunan hegemonyasına sokma çabalarına dur dedi ve kendi Devleti’ni kurdu.

 

Yıllar süren varoluş ve özgürlük mücadelesi sonucu, Halkımızın özgür iradesi bağımsızlığını ilan etmesi sonucu kurulan bu Devlet bizim egemenliğimiz, güvenliğimiz, özgür geleceğimiz demektir. Devletimizi yaşatmak ve yüceltmek boynumuzun borcudur. Bunun dışındaki düşünce ve çabalar nafiledir, Kıbrıs Türkü’ne zarar vermektedir.

 

Elbette, Çanakkale zaferinin baş mimarı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘ yurtta ve dünyada’ barış istiyoruz ama bu barış bizim egemenliğimizi teslim etmemiz, Kıbrıs’ın Yunan olmasına kapı açmayı kabullenmemiz pahasına olamaz.

Kıbrıs konusu ile ilgilenen herkes bilmelidir ki en zor koşullarda bile direnen Türk milleti ve onun kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk Halkı Kıbrıs’ta asla geri adım atmayacak, hakkına, hukukuna sonsuza dek sahip çıkmaya devam edecektir.

 

Halkımız, Çanakkale ruhuna dün ve bugün olduğu gibi, yarın da sahip çıkmaya devam edecektir.

Çünkü biz biliyoruz ki, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde huzur ve güven içinde yaşıyorsak bunu Çanakkale Zaferi’ne Çanakkale ruhuna borçluyuz…

O nedenle Çanakkale Zaferi’ni gururla, onurla kutluyor, tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum…”

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşı Bilgi Sistemi bugün devreye girdi17 Mart 2021 Çarşamba 20:30
  • 6405  test yapıldı, 29'u yerel 37 pozitif vaka17 Mart 2021 Çarşamba 20:01
  • 6405 test 29'u yerel 37 pozitif vaka17 Mart 2021 Çarşamba 19:57
  • AP Üyesi Kızılyürek’in temsilcisi Beyatlı, Kıbrıs Türk Süt Üreticileri Kooperatifi’ni ziyaret etti17 Mart 2021 Çarşamba 19:49
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fransa Büyükelçisi Catalano’yu kabul etti17 Mart 2021 Çarşamba 19:48
  • Akıncı:Kıbrıslı Türkler hiç bir koşulda biat kültürüne boyun eğmeyecek; gerçek anlamda özgürlüklerine sahip çıkacaklardır.17 Mart 2021 Çarşamba 19:31
  • Zaroğlu'ndan Ayhan Arıklı'ya sert cevap:“Partiyi rezil ettiniz”17 Mart 2021 Çarşamba 19:20
  • Seyahat Kısıtlamaları genişletildi17 Mart 2021 Çarşamba 18:53
  • Ayhan Arıklı'dan Zaroğlu'na:''Ben bu partiyi kapatmazsam anam avradım olsun'' diye yemin etmedin mi17 Mart 2021 Çarşamba 18:40
  • Güzelyurt-Lefke çevre yolu ihale aşamasına geldi17 Mart 2021 Çarşamba 18:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti