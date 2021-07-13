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Başbakan Saner'den Açıklama!

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Başbakan Ersan Saner, “ kamuda çalışanlarla, kamudan emekli olanların Haziran ayı sonunda maaşlarını % 8.83 artışlı alacağını” açıkladı.
Başbakan Saner'den Açıklama!

Başbakan Ersan Saner, “ kamuda çalışanlarla, kamudan emekli olanların Haziran ayı sonunda maaşlarını % 8.83 artışlı alacağını” açıkladı.

Başbakan Saner, “19 Temmuz Pazartesi gününün idari tatil verilmesi ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasının da hükümetçe değerlendirilmekte olduğunu, konuya olumlu yaklaştıklarını” belirtti.

Başbakan açıklamasında şunları kaydetti:

“ Temel amaçlarımızdan biri önce halkımızın alım gücünü korumak sonra da artırmaktır. Bilindiği üzere Devlet Planlama Örgütümüz son altı aylık Hayat Pahalılığı oranını % 8.83 olarak açıklamıştır. Dolayısıyla kamu çalışanlarımız ile kamudan emekli olanlar Haziran ayı sonunda maaşlarını % 8.83 artışlı olarak alacaklardır.

Hükümetimiz Devletimizin diğer mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, özel sektörümüzün bir an önce sorunlarını geride bırakması için de çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu arada, 19 Temmuz Pazartesi gününün idari tatil verilmesi ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması da hükümetimizce değerlendirilmektedir ve konuya olumlu yaklaşım içerisindeyiz.”         

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