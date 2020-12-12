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Başbakan Saner'den Girne Turizm Limanı'nda inceleme

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Başbakan Ersan Saner, bugün Girne Turizm Limanı’nda incelemelerde bulundu.
Başbakan Saner'den Girne Turizm Limanı'nda inceleme

Başbakan Ersan Saner, bugün Girne Turizm Limanı’nda incelemelerde bulundu.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Saner’e İçişleri Bakanı Kutlu Evren eşlik etti.

Başbakan Saner, incelemeleri sırasında, liman çalışmaları yanında, Covid-19 önlemleriyle ilgili bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Turizm ve Çevre Bakanlığı döneminde Girne Turizm Limanı ile ilgili elde ettikleri veri ve tespitleri, Başbakan Saner’e aktardı.

Başbakan Saner, gerek Covid-19 önlemleri gerekse de Limanın fiziki ve altyapı sorunlarıyla önümüzdeki günlerde birtakım düzenlemeler yapılacağını belirtti. 

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