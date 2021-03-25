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Başbakan Saner’den TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik

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Başbakan Ersan Saner TC Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ı yeniden partisinin genel başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Başbakan Saner’den TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik

Başbakan Ersan Saner TC Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ı yeniden partisinin genel başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Saner  yaptığı yazılı açıklamada,  ‘Güçlü Türkiye’nin güçlü partisi “Adalet ve Kalkınma Partisi ‘nin” 24 Mart 2021 tarihinde yapılan 7. Olağan Büyük Kongresi’nde AK Parti Genel Başkanlığı’na seçilmenizden dolayı Zat-ı Ali’lerinizi ve değerli Şahsınızda yeni seçilen MKYK üyelerini en içten duygularımla kutlarım.  Demokratik bir şekilde sonuçlanan Partiniz Kurultayını geride bırakırken, “Türkiye için Güven ve İstikrar” hedefiyle ve ‘Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” diyerek Büyük ve Güçlü Türkiye’nin 2023 hedeflerine ardından da 2053 vizyonuna Zat-ı Alilerinizin önderliğinde ve degerli liderliginizde ulaşacağına yürekten inanıyorum. Kıymetli öngörülerinizle hayat bulup  yeni bir vizyonla inşa edilecek güçlü Türkiye’ nin güçlü lideri olarak çalışmalarınızda ve görevinizde başarılar diler, yeni dönemin  Türk Ulusu’na, Bölgemize ve Partinize hayırlı ve uğurlu olması temenni eder,  en derin sevgi ve saygılarımı  arz ederim’  ifadelerine yer verdi.

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