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Başbakan Saner:E-devlet olmayı başarmış olduk

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Saner, “Hep ifade ettiğim üzere biz birlik oldukça, Ana vatan Türkiye ile birlikte yürüdükçe, aşamayacağımız hiçbir sorunumuz yoktur” dedi.
Başbakan Saner:E-devlet olmayı başarmış olduk

Saner, “Hep ifade ettiğim üzere biz birlik oldukça, Ana vatan Türkiye ile birlikte yürüdükçe, aşamayacağımız hiçbir sorunumuz yoktur” dedi.

İşte Saner'in açıklaması:

Değerli kardeşlerim; Türkiye-KKTC 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği antlaşmasını bugün Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’la imzalamış bulunuyoruz.

Ben, öncelikle Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın şahıslarında, Anavatan Türkiye’ye Kıbrıs Türk Halkı için sağlanan güçlü ve kardeşçe destekten ötürü bir kez daha teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum.

Bu anlaşma ile kovid-19 salgının ekonomimizde yarattığı sıkıntıların aşılması yönündeki olanaklarımız artarken, alt yapısı tamamlanmış, e-devlet olmayı başarmış, daha müreffeh bir KKTC yolunda da önemli bir adım atmış olduk.

Hep ifade ettiğim üzere biz birlik oldukça, Anavatan Türkiye ile birlikte yürüdükçe aşamayacağımız hiçbir sorunumuz yoktur. Herkese en derin sevgi ve saygılarımla…

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