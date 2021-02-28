Başbakan Saner:Halkımız bize güvensin ve desteklesin

Başbakan Ersan Saner BRT’ye konuştu ve borçu olan herkesin 6 ay borcunu aynı faizden erteleyebileceğini söyledi ...

Saner hedeflerinin önümüzdeki 2 ayda 20 yaş üstündeki nüfusu aşılamak olduğunu da açıkladı

Alınan önlemlere uymanın yeniden kapanmamak adına önemli olduğunu vurgulayan Başbakan Saner, her kapanmanın vakaların artışı yanında ekonomiye büyük zarar verdiğini ifade etti.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına herkesin uymasını isteyen Saner, ekonomiyi ayağa kaldırmak için lokommotif sektörler eğitim ve turizmin faaliyetlerine başlayabilmesi adına yoğun çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Başbakan Saner, aşılama programına harfiye uyulduğu konusunda tereddütleri olduğunu da belirterek, “Mart ayının sonuna kadar ikinci doz aşıların tamamlanabilmesi için 10 bin doz aşıya daha ihtiyaç var. Anavatana yapacağım ziyarette aşı konusunda da çok önemli gelişmelerin olabileceğini şimdiden halkımla paylaşmak itedim.” dedi

Başbakan Ersan Saner, Covid-19 pandemisinde yaşanan kapanmanın ardından başlayan kademeli ve kontrollü açılma adına Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları BRT’ye değerlendirdi.

Saner, salgın nedeniyle ülkede yaşanan kapanmaların esas sebebinin vaka sayısındaki artıştan çok altyapıda yaşanancak sıkıntılardan dolayı olduğunu kaydetti.

Son bir hafta içerisinde ülkedeki bulaş rakamlarının düşüşte olmasına rağmen, açılımlarla birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına gerektiği kadar uyulmamasından dolayı bulaş riskinin yüksek olduğunu ifade eden Saner, hükümetin hangi kararları alırsa alsın, halkın bu kurallara uymaması ekonomiyi de zora sokan kapanmaları gündeme getirdiğini söyledi.

Saner, halkan maske, mesafe ve hijen kurallarına azami ölçüde uyması çağrısı da yaptı.

Saner, “Bizler dikkat etmezsek, hükümet olarak hangi kararları alırsak alalım, bulaş artmaya devam edecektir. Bulaş artmaya devam ettiği takdirde de kapanma süreçleri yaşayacağız. Kapanma süreçlerinde ekonomik olarak ne sıkıntılar yaşandığını da görüyoruz.” Dedi.

Başbakan Saner, ekonominin lokomotif sektörü olan turizm ve eğitimin faaliyetlerine ne zaman başlayabileceği konusunda hükümetin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Saner, “Çok planlı ve programlı bir şekilde hazırladığımız yüksek öğrenim planlaması sayeseinde, bugün itibarı ile 3 bin 500 öğrenci adamıza vasıl olmuş bulunmaktadır. Ortalama günde 160 öğrenci adamıza gelmektedir. Burada ilk beklentimiz 4 bin yeni kayıt olmak üzere yaklaşık 15 bin öğrencinin ülkemize gelmesidiir. Mart ayı içerisinde de yakşalık 10 bin öğrencinin ülkemizi geleceğini planladık.” dedi.

Başbakan Ersan Saner, turizm sektöründe de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin verdiği görüş doğrultusunda ayrıntılı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Saner, “Turizmde Nisan ayında ki, 1 Nisan turizm sektörünün açılış tarihidir ama turistler Mayıs ayında gelmeye başlar. Bizler de o günlere yatişebilmek adına elimizden gelen bütün çabayı sektörle birlikte ortaya koyacağımızı da çok net söyleyebilirim.” Dedi.

Başbakan Saner, 8 Mart’a kadar kapalı olan ilk ve orta dereceli okulların durumuyla ilgili ise önümüzdeki hafta değerlendirme yapılacağını açıkladı.

Eğitim camiasında çalışanların aşılanmalarının öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Saner, hükümetin aşılama programına da değindi.

Saner,“Aşılama programımızı yaptık ancak bu programna harfiyen uyduğumuz konusunda benim de terettüdlerim var. Burada birinci hedef kitlemiz kronik hastalıkları olan ve 65 yaş üzeri vatandaşlardı. Bugüne kadar ülkemize 80 bin doz Coronavac aşısı geldi ve Avrupa Birliği’nden 7 bin adet aşı geldi. Toplamda bugün bakıldığında elimizde 8 bin doz aşı vardır ikinci dozları tamamlamak için. 10 bin aşıya daha ihtiyaç vardır.

Mart ayının sonuna kadar ikinci dozların tamamlanması için. 10 bin aşı daha geldiği takdirde ülkemize 45 bin vatandaşımız aşılanması tamamlanmış olacak.” Dedi.

Başbakan, Sağlık Bakanlığı’nın bundan sonraki aşılama programı ile ilgili çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu kaydetti.

Saner, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptığım görüşmelerde “KKTC asla aşısız kalmayacaktır” sözünü ben kendisinden almış bulunmaktayım.Ama dünyada aşıya ulaşmadaki sıkıntıyı gözönünde bulundurursak ve dünyada 130 ülkeye aşının halen gitmediğini düşünürsek, KKTC olarak biz yeterli bulmasak dahi Güneye bakıldığında gerçekten iyi durumdayız. Ama biz bununla da yetinmeyeceğiz. İnşallah önümüzdeki hafta Anavatana yapacağım ziyarette bu aşı konusunda da çok önemli gelişmelerin olabileceğini şimdiden halkımla paylaşmak itedim.” Dedi

Başbakan Saner, Covid-19 süresince halkın ekonomik olarak rahatlayabilmesi için bir takım düzenlemer yaptıklarını; vatandaşların bankalarda bulunan bireysel kredi borçlarında, kredi vadelerini 6 aya kadar uzatabilecek veya kredi vadesini değiştirmeden 6 ay taksit ertelemesi yapabileceklerini söyledi.

Saner, bu iki yapılandırma şeklinde de mevcut kredi borcuna uygulanan faiz oranının değiştirilmeyeceğini kaydetti.