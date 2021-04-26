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Başbakan Saner:Kıbrıs sorununun çözülmemesinin tek sebebi Rum’un uzlaşmaz tavrıdır

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersan Saner 65 siyasi parti başkan ve temsilcileri ile birlikte Cenevre’ye gitmek üzere KKTC’den ayrılıyor.
Başbakan Saner:Kıbrıs sorununun çözülmemesinin tek sebebi Rum’un uzlaşmaz tavrıdır

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersan Saner 65 siyasi parti başkan ve temsilcileri ile birlikte Cenevre’ye gitmek üzere KKTC’den ayrılıyor.

Saner, Ercan Havalimanı’ndan ayrılmadan önce basına yaptığı açıklamalarda, BM’nin en eski davalardan birinin Kıbrıs olduğunu ve 53 yıldır bu sorunun çözülmediğini dile getirdi.

Kıbrıs sorununun çözülmemesinin tek  nedeninin Rum’un uzlaşmaz tavrı olduğunu ifade eden Saner, “kimse Kıbrıs Türkü’nden bir 53 yıl daha beklemesini istemesin” dedi. İki egemen eşit devletten yola çıkılarak bir çözüm aranması gerektiğini dile getiren Saner, iki egemen eşit devletten asla geri dönülmeyeceğini ve bu yönde mücadele veren Cumhurbaşkanı  Ersin Tatar’ın arkasında olduklarını dile getirdi. 

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