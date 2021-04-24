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Başbakan Saner:Rüstem Tatar yıllar geçse de tarihi hizmetleri ve rolleri ile hep anılacak, asla unutulmayacaktır

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner , UBP kurucu üyelerinden, eski UBP milletvekili, Bakan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar’ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başbakan Saner:Rüstem Tatar yıllar geçse de tarihi hizmetleri ve rolleri ile hep anılacak, asla unutulmayacaktır

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner , UBP kurucu üyelerinden, eski UBP milletvekili, Bakan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar’ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Saner mesajında şunları kaydetti:

“ Partimize ve Kıbrıs Türk Halkı’na çok uzun yıllar boyunca değerli hizmetler veren Sayın Rüstem Tatar’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Rüstem Tatar halkımızın içinden çıkan ve yok olmaya doğru giden bir topluluk noktasından Devlet sahibi bir halk noktasına geliş sürecimizde önemli görevler üstlenen, tarihimize şahitlik etmiş önemli değerlerimizden biri idi. Dolayısıyla, Sayın Rüstem Tatar yıllar geçse de tarihi hizmetleri ve rolleri ile hep anılacak, asla unutulmayacaktır.Merhuma Allah’tan rahmet, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve ailesi olmak üzere , tüm yakınlarına ve halkımıza başsağlığı diliyorum.” 

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