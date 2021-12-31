Başbakan Scholz'un ilk yeni yıl mesajı

Scholz, "Bugün, bazı değişiklikler getiren bir sene sona eriyor. Ufak bir değişiklik: Bu akşam yeni yıl mesajını başbakanınız olarak ben açıklıyorum" diyerek başladı.

16 yıl görevde kalan selefi Angela Merkel'in ardından, Almanya'da yeni kurulan koalisyon hükümetinin Başbakanı Olaf Scholz, bu sıfatla yayınladığı ilk yeni yıl mesajına, "Bugün, bazı değişiklikler getiren bir sene sona eriyor. Ufak bir değişiklik: Bu akşam yeni yıl mesajını başbakanınız olarak ben açıklıyorum" diyerek başladı.

Konuşmasının önemli bir kısmını koronavirüsle mücadeleye ayıran Scholz, halkı salgınının beklenen yeni dalgasına karşı uyararak, bu mücadelede dayanışmaya devam edilmesini istedi. "Yeni yılda koronavirüsü nihai bir biçimde yenmek için elimizden gelen her şeyi ama gerçekten her şeyi yapalım" diyen Scholz, Omicron varyantının yayılma hızına dikkat çekerek herkesi aşı olmaya davet etti. Bu konuda acele etmenin önemine vurgu yapan Scholz, "Virüsten daha hızlı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

21 aydır devam eden salgının ardından normal hayata dönüşe büyük bir özlem duyulduğunu ifade eden Başbakan, bu yıl da büyük çaplı yılbaşı eğlenceleri ve havai fişek gösterilerinin yasaklanması kararına anlayış gösterilmesini talep etti. "Bunu, virüsün daha fazla yayılmaması için yapıyoruz" diyen Scholz, sosyal mesafe ile ilgili önümüzdeki haftalar için de kuralların geçerli olacağını vurguladı. "Lütfen bu kısıtlamaları çok ciddiye alın. Kendinizi korumak için, ailelerinizi korumak için, hepimizi korumak için" çağrısında bulunan Olaf Scholz, şu an yeterli sayıda aşı mevcut olduğunu belirterek herkesi bundan faydalanmaya davet etti.

Almanya'daki aşı merkezlerinde son haftalarda büyük bir yoğunuk yaşanıyor

Başbakan Scholz, aşı olmakta tereddüt edenlere yönelik olarak da, dünya üzerinde şu ana dek yaklaşık dört milyar kişinin aşılandığını ve bunlarda "büyük bir yan etki görülmediğini" dile getirdi.

Devletin koronavirüs ile mücadele amaçlı uygulamalarına karşı çıkan ve bazıları aşırı radikalleşen kişi ve gruplara da seslenen Scholz, herkese, birbirine karşı saygılı olma çağrısında bulundu. Halk içinde koronavirüs konusunda şu an farklı görüş ve değerlendirmeler olduğunu belirten Başbakan Scholz, "Bu genellikle yorucu bir durum ancak güçlü bir toplum, karşıt görüşleri kaldırabilir, şayet birbirimize kulak verirsek ve birbirimize saygı gösterirsek" ifadelerini kullandı.

İklim koruma: "Dev bir görev"

Kendi partisi SPD (Sosyal Demokratlar), Yeşiller ve liberal FDP'den (Hür Demokratlar) oluşan koalisyon hükümetinin iklim koruma hedeflerini de yeni yıl mesajında gündeme getiren Scholz, Almanya'nın 25 yıl içinde kömür, petrol ve doğal gaza veda etmeyi ve elektiriğini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeyi planladığını hatırlattı. Bu geçişin "Dev bir görev" olduğunu vurgulayan Başbakan Scholz, yeni enerji ağlarına, elektrikli otomobiller için şarj istasyonlarına, rüzgar enerjisi tesislerine ve demiryolu ağlarına bu bağlamda yapılacak yatırımların "yeni bir refah ve iyi istihdam" sağlayacağını belirtti.

Dış politika / G7 dönem başkanlığı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz yeni yıl mesajında, ülkesinin 2022'de üstleneceği G7 dönem başkanlığına da değinerek, dünyanın önde gelen sanayi ülkelerini, "sıfır karbon salınımlı ekonomi ve adil bir dünya için öncü" kılmak adına başkanlık döneminde girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Almanya'nın, "Barış adına ortak değerler, hukuk devleti ve demokrasi" temelinde Avrupa Birliği'nin daha da başarılı olması için mücadele etmeyi sürdüreceğini de dile getiren Scholz, güncel Ukrayna krizi ve bu konuda Rusya'nın rolü ile ilgili olarak, "Sınırların dokunulmazlığı önemli bir değerdir ve tartışılamaz" söyleminde bulundu.