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Başbakan, Sınırüstü Yakınlarındaki Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’ni Ziyaret Etti

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Başbakan, Sınırüstü Yakınlarındaki Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’ni Ziyaret Etti
Başbakan, Sınırüstü Yakınlarındaki Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’ni Ziyaret Etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, sosyal medyada yer alan haberler üzerine ziyaret ettiği İskele'de Sınırüstü yakınlarındaki Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’ndeki durumun kötü olduğunu ve devlet olarak konuya el atacaklarını söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, 40 kişinin hizmet aldığı siteyi ziyaretinde yaptığı açıklamada, Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nde adına hiç yakışmayan bir durumun söz konusu olduğunu belirtti. Sitede kalıp, Covid 19 olan yaşlı, engelli ve çalışanların Pandemi Hastanesi’ne nakil edileceğini kaydeden Sucuoğlu bina ve personel eksikliğinin giderilmesi için da adım attıklarını vurguladı.

Konuyla ilgili devletin görevini yerine getiremediği kaydeden Sucuoğlu, sitede yaşanan sıkıntılar bilgisine geldikten sonra konuyla yakından ilgilenip, kendisiyle görüşen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da ne yapılması gerekiyorsa yapılması gerektiği görüşünde olduğunu belirtti.

“YETKİ KARMAŞASI”

Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nde yaşanan sıkıntıların erken zamanda çözülememesinin “esas nedeninin yetki karmaşası” olduğunu belirterek duruma el atmak durumunda kaldıklarını ifade eden Sucuoğlu, “Bu insanlara bakamazsak, bizim burada ne işimiz var” dedi.

“VAKIFLAR İDARESİ’NE BAĞLI”

Yaşlı bakım evinin vakıf olmasından dolayı Vakıflar İdaresi’ne bağlı olduğunu belirten Sucuoğlu, “biz yaparız, siz karışamazsınız” duruşuyla karşı karşıya kaldıklarını ancak “yetki karmaşası” nedeniyle sitedeki insanlar daha fazla ıstırap çekmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.

SORUŞTURMA YAPILACAK

İhmal ve suiistimal konusunda gerekli soruşturmanın da yapılacağını belirten Sucuoğlu, sitedeki durumun sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Başbakan Sucuoğlu, sitede çalışan hemşirenin olumsuzlukları bildirme gibi bir yükümlülüğünün de bulunduğuna işaret ederek, olumsuzlukların bildirilip bildirmediğinin, bildirdiyse ne olduğunun da araştırılacağını kaydetti.

EKİM 2021’DE HAZIRLANAN RAPOR

Siteyle ilgili Sosyal Hizmetler Dairesi’nce Ekim 2021’de hazırlanan raporlara da değinen Başbakan Sucuoğlu, binadaki eksikliklerin yanında, 2 hemşirenin görev yapması gereken sitede 1 hemşirenin çalıştığını belirtti. 

Sucuoğlu, yemek açısından da yaşanan sorunlara vurgu yaparak, gece öğünü olarak sadece çorba dağıtılan sitede ara öğün verilmediğine işaret etti. 

“AİLELER DE DAHA HASSAS OLMALI”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, sitedeki durumdan haberdar olan ailelerin de daha hassas davranması gerektiğini belirtti.

Başbakana ziyaretinde İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Kaymakamı Ertoğrul Toroslu ve Sosyal Hizmetler Dairesi İskele bölge Müdürü Tevfik Gören eşlik etti.

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