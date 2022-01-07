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Başbakan Sucuoğlu, 12 Ocak’ta TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarafından Kabul Edilecek

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Başbakan Sucuoğlu, 12 Ocak’ta TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarafından Kabul Edilecek
Başbakan Sucuoğlu, 12 Ocak’ta TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarafından Kabul Edilecek

Başbakan Faiz Sucuoğlu, bugün bir ziyareti sırasında, 12 Ocak’ta Ankara’da temaslarda bulunacağını açıkladı.

Sucuoğlu, 12 Ocak Çarşamba Günü, hem Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşeceğini söyledi.

Faiz Sucuoğlu, ” Çarşamba günü hem Turkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay hem Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerimiz olacak” dedi

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