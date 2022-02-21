Başbakan Sucuoğlu: “Ayakları Yere Basan, Yapılması Gereken Unsurları İçeren Bir Hükümet Programı Olacak”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümet programının, “ayakları yere basan, yapılması gereken unsurları içeren” bir program olacağını belirtti.

Yeni hükümetin ekonomi önceliğine vurgu yaparak, ciddi bir turist akışı beklediklerini kaydeden Sucuoğlu, çarşı ve ekonominin yavaş yavaş hareketlenmeye başlayacağını, küçümsenmeyecek bir kaynak akışının söz konusu olacağını söyledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, BRT’de telefonla katıldığı programda soruları yanıtlayıp, yeni hükümet ve programına ilişkin soruları yanıtladı.

Çarşamba günü mesai bitimine kadar 5 yıllık hükümet programının hazırlanacağını kaydeden Sucuoğlu, “Her bakanlık yapacağı işleri ayrı ayrı hazırlayacak.. Maliye başladı. Turizm başlayacak..” dedi.

“CİDDİ BİR TURİST AKIŞI BEKLİYORUZ”

Sucuoğlu, yeni hükümetin önceliğinin ekonomi olacağına vurgu yaparak, ciddi bir turist akışı beklediklerini belirtti. Çarşı ve ekonominin yavaş yavaş hareketlenmeye başlayacağını kaydeden Sucuoğlu, önümüzdeki bir yıl içinde sıcak paraya ulaşmayı ve yatırımcının önünü açmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yasal düzenlemeler ve sonuçlarının 8-10 ay alabileceğine işaret eden Sucuoğlu, “Pandemi KKTC’nin keşfedilmesine yaradı. Kuzey Kıbrıs’ın var olduğunu birçok insan fark etti. Bizlerin hedef koyduğu ama bir türlü olmayan açılımlar olacak” dedi.

“YENİ BİR HAVA YOLU ŞİRKETİ.. TAPU HARÇLARI DÜZENLENECEK”

Faiz Sucuoğlu, özellikle turizm alanında beklenen açılımlardan birinin de yeni bir havayolu şirketi olduğunu kaydederek, daha ucuz uçak bileti anlamında çalışmalar yapıldığını belirtti.

Türkiye’den büyük bir yatırımcının hava yolu şirketi konusunda KKTC’yi ziyaret ettiğini vurgulayan Sucuoğlu, hiç de küçümsenmeyecek bir kaynak akışının söz konusu olacağı girişimlerin gerçekleştirileceğine işaret etti.

Başbakan Sucuoğlu, tapu harçlarının da düzenlenmesi gerektiğini kaydederek, devletin gayrı menkul satışlarından alması gereken payı ancak böyle alabileceğini belirtti.

KABİNEDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

“5 yıl sürecek kabine değildir” yönündeki sözlerinin sorulması üzerine Sucuoğlu, “Bizim hedefimiz çalışan, üreten, planlı, hedefe odaklı, disiplinli ve vatandaş memnuniyetinin yüksek bakanlıklardır.. Sıkıntılı, yavaş giden yerlerde ise arkadan gelecek arkadaşlarla bayrak yarışını devam ettirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Ben UBP adına konuşabilirim ancak 23 tane çok donanımlı, inanılmaz heyecanlı, genç ve tecrübeli vekilimiz var.. Bakanlarla ilgili performans değerlendirmesi ve vatandaş memnuniyeti bizim için çok önemli. Çok şikayet aldığımız vatandaş memnuniyetinin yeniden kazanılması gerekiyor.. Eğer bir bakanlıkta memur ve müdür çalışmazsa bunun sorumlusu bakan ve müsteşardır. Özelliklere bakanlara büyük görev düşüyor.. Türkiye ziyaretlerinde en çok kıskandığım şey; bakanlıklarda ışıkların gece 9-10’lara kadar sönmemesidir.”

ENERJİ KONUSU

Başbakan Sucuoğlu, başka bir soruyu yanıtında, hükümet programının, “ayakları yere basan, yapılması gereken unsurları içeren” bir program olacağını belirtti. Sucuoğlu, “100 sayfa olmak zorunda değil ama içi dolu olmak zorunda. Birçok arkadaş bakanlığını devraldı, çalışmalarına başladı bile” dedi.

Sucuoğlu, “Enerji nereye bağlı?” sorusunu yanıtında ise, ciddi bir borç söz konusu olduğunu ve ödenebilmesi için hal çaresi üretilmesi gerektiğini belirtti. Devam eden çözüm arayışının 15-20 günde şekilleneceğini ve lüks tüketim konusunda, vatandaşı mağdur etmeden bir fonlama yaratılmaya çalışıldığını kaydeden Sucuoğlu, yasal anlamda hangi bakanlık bunu daha iyi yapabilirse onunla devam edileceğini söyledi.