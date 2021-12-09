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Başbakan Sucuoğlu Başsağlığı Mesajı Yayımladı

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Başbakan Sucuoğlu Başsağlığı Mesajı Yayımladı
Başbakan Sucuoğlu Başsağlığı Mesajı Yayımladı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik girişimleri kınadı; şiddetin, kavganın ve kanın durmasını temenni etti.  


Sucuoğlu Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde meydana gelen terör saldırısı sonucu 3 Türk Silahlı Kuvvetleri askerinin şehit olması üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.
Duyduğu derin üzüntüyü ifade eden Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik girişimleri bir kez daha kınıyor, şiddetin, kavganın ve kanın durmasını temenni ediyorum.  Meydana gelen bu hain saldırı tüm Türk Milleti’ni olduğu gibi, Kıbrıs Türk Halkı olarak bizleri de büyük bir hüzne boğmuştur. Bunun bir son olmasını umut ediyor, Anavatan Türkiye’nin acısını yürekten paylaşıyoruz.
Bu elim olayda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve tüm Türk Ulusu’na başsağlığı ve metanet dilerim”.

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