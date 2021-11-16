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Başbakan Sucuoğlu, Bay-Sen Heyeti'ni kabul etti

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Başbakan Faiz Sucuoğlu, İbrahim Kanat başkanlığındaki Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) heyetini kabul etti.
Başbakan Sucuoğlu, Bay-Sen Heyeti'ni kabul etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, İbrahim Kanat başkanlığındaki Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) heyetini kabul etti.


Sendikanın; Toplu İş Sözleşmesi (TİS) altında BRT personeline tanınan hakların verilmesi ve personelin mağduriyetinin giderilmesi talebini ilettiği görüşmede, Sendika Başkanı Kanat, kurumda yaşanılan süreç hakkında bilgi vererek, en kısa sürede çözüm bulunmasını Başbakan Sucuoğlu’ndan talep etti.


Sucuoğlu ise, geçen günlerde konuya ilişkin alınan bir mahkeme kararına işaret ederek, “Olumlu bakıyoruz. Mahkeme kararının sunduğu yasal çerçevede, gereğini yapacağız” dedi.


Görüşmede, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu da hazır bulundu.


SUCUOĞLU: “GEREKEN ADIMLAR ATILACAKTIR”


Başbakan Sucuoğlu, konuya ilişkin Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile görüştüklerini, çalışanlarının haklarının iade edilmesi konusunda gereğini yapmada hemfikir olduklarını kaydetti.


Hafta içerisinde bir mahkeme kararı alındığını ve o kararın yazılmasından önce herhangi bir adım atmanın doğru olmayacağını söyleyen Sucuoğlu, “Mahkeme kararı doğrultusunda, yasal çerçevede ne gerekiyorsa yapılacaktır. Gereken adımlar atılacaktır” dedi.


Sucuoğlu, BRT ve çalışanlarının kendileri için değerli olduğunu vurgulayarak, “Eğer bir kişi çalıştığı yerde mutlu değilse, o işe yansır. Sıkıntı yaşanmayacak ki, çalışan mutlu olsun, performansı artsın” şeklinde konuştu.


KANAT: “HEPİMİZ MAĞDURUZ”


Sendika Başkanı İbrahim Kanat ise, BRTK Yasası’nın değişmemesinden dolayı doğan eksiklikler ve personelin yaşadığı sıkıntılara ilişkin Sucuoğlu’na bilgi vererek, “Yıllardır çalışan arkadaşlarımız bir türlü sürekli kadrolara girememişlerdir. Yasadaki boşluklar nedeniyle BRT şu anda bir çıkmaz duruma düşmüştür. Hiyerarşik yapı tamamen bozuldu, hepimiz mağduruz” dedi.


Personel haklarının imzalanan Toplu İş Sözleşmesiyle (TİS) bir nebze korunduğunu söyleyen ancak 17 Haziran 2020 tarihinde dönemin Başbakanı Ersin Tatar’ın nezdinde imzalanmış olan son TİS’in BRT yönetimi tarafından uygulanmadığını öne süren Kanat, bunun gerekçesinin ikili akitlerin eksikliği olduğunu belirtti.


Dönemin Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’ndan “Maliye’ye herhangi bir külfet getirmeyeceği” yönünde bir yazı da almış olduklarını söyleyen Kanat, bu yönde tanınan haklarını alabilmek için mahkemeye başvurduklarına ve mahkemenin “akit olmadan personelin TİS’e dahil edilemeyeceği” yönünde bir kararı olduğuna dikkat çekti.

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