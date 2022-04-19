  • BIST 2.527,03
  • Altın 931.194
  • Dolar 14.6568
  • Euro 15.8387
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGuterres'ten Kudüs'teki kutsal mekanların statükosunun korunması çağrısı

Başbakan Sucuoğlu, bu sabah Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti

» »
Başbakan Sucuoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Sağlık Bakanlığı bürokratları ile bu sabah Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.
Başbakan Sucuoğlu, bu sabah Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, KKTC ile Türkiye arasında imzalanan protokol kapsamında Lefkoşa’ya yapılacak 500 yataklı hastanenin bütçesinin ayrıldığını kaydederek, “İnşallah bu yıl içinde projenin ve ihalenin sonuçlanmasıyla hastanenin temelini atarız” dedi.


Başbakan Sucuoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Sağlık Bakanlığı bürokratları ile bu sabah Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.


Başhekim Dr. Adil Özyılkan ve başhekim yardımcılarıyla bir araya gelen, hastaneyi ziyaret eden, hastalarla sohbet eden Sucuoğlu, basına açıklamalarda bulunarak, “Eksiklikleri yerinde tespit etmek, sağlıkta açılımlara, Sağlık Bakanı’nın yapabileceği açılımlara destek vermek için buradayız” dedi.


“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ…”


Pandeminin sonuna gelindiğini, dünyada olduğu gibi Covid-19 salgınının KKTC’de de etkisini kaybettiğini belirten Başbakan Sucuoğlu, sağlıkta normale geçişin yavaş yavaş başladığını söyledi.


KKTC’nin pandemiyle mücadelede oldukça iyi bir yerde olduğunu da vurgulayan Faiz Sucuoğlu, “Sağlıktaki diğer branşlarda da sağlık sunumunun en iyi koşullarda olması için elimizden geleni yapacağız” dedi.


“GEREKEN KATKI VERİLECEK…”


Türkiye ile geçtiğimiz hafta imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’nde yer alan sağlıkla ilgili projelere değinen Başbakan Faiz Sucuoğlu, şunları kaydetti:


“500 yataklı hastane için bütçe ayrıldı. İnşallah bu yıl içinde projenin ve ihalenin sonuçlanmasıyla hastanenin temelini atarız... Protokolde, Girne Hastanesi’nin tamamlanması için kendi olanaklarımız, iç donanımının tamamlanması için de katkı sağlanması var. Güzelyurt Hastanesi’nin son etabının bitirilmesi de protokolde yer alıyor. Eksiklerin tamamlanması için de gereken katkı verilecek…”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sonüstün: Halka verdiğiniz sözleri tutun19 Nisan 2022 Salı 11:06
  • Mehmet Manavoğlu Halkın Partisi'nden istifa etti19 Nisan 2022 Salı 10:52
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri Lefkoşa’da düzenlenen kortej ile başladı19 Nisan 2022 Salı 10:50
  • Töre, Necati Özkan Vakfı 22. Geleneksel başarı ödülleri törenine katıldı19 Nisan 2022 Salı 10:06
  • Bugün yer yer sağanak yağış ile kuvvetli ve zaman zaman fırtınamsı rüzgâr etkili olacak19 Nisan 2022 Salı 10:04
  • İskele Boğaz Otel Çalıştırıcısı Mehmet Erülkü vefat etti19 Nisan 2022 Salı 09:30
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar19 Nisan 2022 Salı 09:04
  • Cumhurbaşkanı Tatar’dan Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş için taziye mesajı19 Nisan 2022 Salı 09:01
  • Döviz güne nasıl başladı?19 Nisan 2022 Salı 08:56
  • Hava bugün nasıl olacak?19 Nisan 2022 Salı 08:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti