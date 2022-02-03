Başbakan Sucuoğlu, bugün idrak edilecek Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, bugün idrak edilecek Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sucuoğlu mesajında, dün başlayan Recep ayı ve bugün idrak edilecek Regaip Gecesi ile manevi değerlerin güçlenerek birlik beraberlik ve dayanışmanın pekişmesini, kırgınlık ve dargınlıkları bırakıp kardeşlik ve hoşgörü duygularının ön plana çıkmasını, sevgi, saygı ve muhabbetin artmasını diledi.

“Bu mübarek gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyorum” diyen Sucuoğlu, Üç Aylar ve Regaib Kandili’nin başta KKTC halkı ve tüm Türk milleti olmak üzere Müslüman aleminin birlik ve beraberliğine vesile olmasını ve tüm insanlığa sağlıklı bir dünyada sevginin barışın, huzurun egemen olduğu günler temennisinde bulundu.