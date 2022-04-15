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Başbakan Sucuoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'ni Ziyaret Etti

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Başbakan Sucuoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'ni Ziyaret Etti
Başbakan Sucuoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'ni Ziyaret Etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara temasları kapsamında, Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret etti.


Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Sucuoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret etmekten ve KKTC’yi yakından izleyen Genel Başkan Mustafa Destici ile görüşmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, “İki ayrı devlet ama tek millet inancıyla, yıllardır sevinci ve hüznü ortak yaşıyoruz.  Bu düşüncelerle bir kez daha Ankara’dayız” dedi.


Ankara’da kendilerine gösterilen ev sahipliğine teşekkür eden Sucuoğlu, ziyaret vesilesiyle Genel Başkan Destici ile güncel konuları da değerlendirme fırsatı bulacaklarını söyledi.


Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye’nin desteğinin KKTC için yaşamsal önemine vurgu yaparak, Türkiye hükümetleri yanında siyasetinin de yakın ilgi ve desteğinin çalışmalarına güç kattığını ifade etti.


DESTİCİ


Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici de, “İki devlet tek millet” vurgusu yaparken, Sucuoğlu’nun ziyaretinden onur duyduklarını söyledi.


“Yavruvatan bizler için bir vatan” diyen Destici, Türkiye halkının olduğu gibi KKTC Halkının da huzur barış ve refah içinde yaşaması için Türkiye olarak büyük gayret gösterdiklerini vurguladı.


Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’taki hakların korunması açısından Türkiye ve KKTC’nin son dönemde ortaya koyduğu bağımsızlık politikasına destek verdiklerini vurgulayan Destici, “Bu esaslı duruşu bizleri mutlu ediyor. İnşallah bu birliktelik daha da ileriye taşınacaktır ve KKTC de dünyaca tanınacaktır. Kıbrıs Türk Halkı da daha refah ve huzur dolu günlere ulaşacaktır. Buna yürekten inanıyorum” dedi.

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