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Başbakan Sucuoğlu ekonomik önlemlerle ilgili basın toplantısı yaptı: "4 maddelik ekonomi paketi"!

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Başbakan Faiz Sucuoğlu, olumsuz ekonomik gelişmelere ilişkin hükümetin alacağı önlemleri Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıkladı.
Başbakan Sucuoğlu ekonomik önlemlerle ilgili basın toplantısı yaptı: "4 maddelik ekonomi paketi"!

Başbakan Faiz Sucuoğlu, olumsuz ekonomik gelişmelere ilişkin hükümetin alacağı önlemleri Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Pandeminin sıkıntılarının yanında son günlerde dövizdeki yükselişin halkı sıkıntıya soktuğuna dikkat çeken Sucuoğlu, Bankalar Birliği, Merkez Bankası, YAGA, Ekonomi ve Maliye bakanlıkları ile birlikte toplantı yaptıklarını kaydetti.

Sucuoğlu, "150 Milyon TL’lik kredi paketi", "döviz kiralarında kur sabitleme", "kredi kartlarında faiz indirimi" ve "kredilerde yapılandırma" ile ilgili 4 maddelik bir açılımı uygun gördüklerini açıkladı

Döviz kurlarındaki artışa işaret eden Sucuoğlu, gayrimenkul sektöründe döviz kurlarının sabitleneceğini ifade etti.

“Dolar 10 TL, Euro 11 TL, Sterlin ise 12’ye sabitlenecek” diyen Sucuoğlu, kur sabitlemenin devlet emlak kiralarında da geçerli olacağının altını çizdi.

Sucuoğlu, kur sabitlemesinin 3 ay geçerli olacağını bildirdi.

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