Başbakan Sucuoğlu Ekonomik Örgütlerle Bir Araya Geldi

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ekonomik Örgütler Platformu ile bir araya geldi.

Başbakanlıkta yer alan toplantıya, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, müsteşarlar ve diğer yetkililer katıldı.

Toplantıda, Ekonomik Örgütler Platformunu temsilen Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer yer aldı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ekonomik Örgütler Platformu ile bakanların da katılımıyla gerçekleştirecekleri toplantıda, son gelişmeler ve ekonomik durumu değerlendireceklerini söyledi.

Sucuoğlu, önlerindeki süreçteki yol haritasını birlikte çalışıp çıkarmaya çalışacaklarını ifade ederek, dövizin aşırı yükselmesi ile ortaya çıkan diğer sıkıntılar ve daralan ekonomiye yönelik sıkıntıları hep birlikte aşmaları gerektiğine işaret etti.

Bu toplantıların periyodik olarak devam edeceğini ve ülke için özellikle 2022’de dar boğazdan çıkması adına adımlar atılacağını ifade eden Sucuoğlu, ortak paydada bu yolu birlikte yürüyeceklerini söyledi.