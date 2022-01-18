Başbakan Sucuoğlu, “Ercan iç hat olacak” iddialarını yanıtladı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, hava ulaşımında bilet fiyatlarındaki artış ve bu yönde yaptıkları girişimlere ve eleştirilere ilişkin yazılı açıklama yaptı…

Başbakan Faiz Sucuoğlu, hava ulaşımında bilet fiyatlarındaki artış ve bu yönde yaptıkları girişimlere ve eleştirilere ilişkin yazılı açıklama yaptı…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik hava ulaşımında bilet fiyatlarının son günlerde yüksek seyrettiğini anımsatan Sucuoğlu, ülke ekonomisinin lokomotifi turizm sektörü için uygun fiyata ulaşım gerekliliği yanında, öğrenim hayatını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sürdürmeyi tercih eden öğrenciler için de oldukça pahalı uçak bileti fiyatlarının asgari düzeye indirgenmesinin, ekonomik ve mali getiri açısından önem arz ettiğini kaydetti.

Başbakan Sucuoğlu, Türkiye’de yaptıkları istişarelerde yüksek bilet fiyatlarının da ele alındığını belirterek, bilet fiyatlarını ucuzlatma konusunda Türkiye-Ercan arasındaki uçuşlar için havalimanı vergilendirmesinde Ercan’ın iç hat olarak değerlendirilmesinin de alternatifler arasında olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz dönemlerde de bir çok kez gündeme gelen konu hakkında yaptıkları girişimlerin olumlu sonuçlanmaya doğru yol almasının bazı muhalif çevrelerde panik yarattığını kaydeden Başbakan Sucuoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“KKTC’nin uçuş anlamında içhat vergilendirme sistemine alınması hususunun, KKTC’nin vilayetleştirileceği gibi aslı astarı olmayan iddialara dönüştürülmüş olduğunu üzülerek gözlemliyorum.

Öncelikle belirtmek isterim ki bu yönde benzer öneri defalarca KITSAB tarafından da ortaya konulmuş bir görüştür ve bilet fiyatlarını ucuzlatmaya dönük bir gayesi vardır.

İç hatlar ile dış hatlar arasında sadece vergilendirme anlamında 37 Euro fark bulunduğu göz önüne alındığında ve havayollarının dış hat olarak ödediği diğer giderler de hesaba katıldığında bu rakam daha da yükselmekte ve neticede tüketiciye fiyat olarak yansımaktadır.

Böyle bir düzenlemenin mümkün olması bilet fiatlarında minimum 37 euro indirim yapılmasına neden olacaktır. Bu öneri ile murad edilen tüketicimizi artan bilet fiyatlarına karşı korumak ve ucuzlayan fiyatlarla özelde turizme genelde ülke ekonomisine katkısını artırmaktır.

Ancak üzülerek belirtmek isterim ki bir çok konuda olduğu gibi ülke menfaatine olacak böyle bir gelişmenin önünü tıkamak ve konuyu çarpıtarak vilayetleştirme iddialarına vardıracak kadar ileri gidebilen dar görüşlü bu zihniyetlere yanıt vermek gerekmektedir.

Biz Anavatan Türkiye’mizin de desteğiyle KKTC Halkının menfaat ve yararına hizmet etmeye ve bu yönde projeler üretmeye devam edeceğiz. Gerisi de temelsiz iddialarla laf üretmeye devam etsinler”