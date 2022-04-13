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Başbakan Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Atun Ankara’ya gidiyor

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Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Sunat Atun, bugün Ankara’ya ziyaret gerçekleştirecek.
Başbakan Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Atun Ankara’ya gidiyor

Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Sunat Atun, bugün Ankara’ya ziyaret gerçekleştirecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın davetiyle gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında, imza aşamasına gelinen Türkiye – KKTC Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’nün ele alınarak, imzalanması öngörülüyor.

Başbakan’ın Ankara ziyaretinde Türkiye’nin de desteği ile yürürlüğe konulması planlanan altyapı yatırımları ile diğer ekonomik ve mali projelerin de değerlendirileceği belirtildi.

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