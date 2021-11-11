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Başbakan Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Heyetini Kabul Etti

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Başbakan Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Heyetini Kabul Etti
Başbakan Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Heyetini Kabul Etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu ve beraberindeki heyeti kabul ederek sektörle ilgili konuları görüştü.

Nezaket ziyareti niteliğindeki kabulde konuşan Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği’ni Başbakanlık’ta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Alioğlu ise, Birliğin çalışmaları ve sorunları hakkında Başbakan Sucuoğlu’na bilgi vererek, kendilerini kabul etmelerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Alioğlu, Başbakan Sucuoğlu’na yeni görevinde başarılar da diledi.

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