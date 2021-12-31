Başbakan Sucuoğlu, KKTC Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni kabul etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu KKTC Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nafi Ölmez ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Başbakan Faiz Sucuoğlu KKTC Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nafi Ölmez ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Kabulde KKTC Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nafi Ölmez, Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’na Derneğe göstermiş olduğu manevi destekten dolayı teşekkürlerini sunarak anı plaketi taktim etti.

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu ise kabulde yaptığı konuşmada, KKTC Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği heyetini Başbakanlık’ta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek ziyaretten dolayı teşekkür etti.