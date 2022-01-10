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Başbakan Sucuoğlu: Mührünüzü kırmayın

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, Karpaz’daki seçim çalışmalarına, Gelincik ile devam etti.
Başbakan Sucuoğlu: Mührünüzü kırmayın

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, Karpaz’daki seçim çalışmalarına, Gelincik ile devam etti.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, burada yaptığı konuşmada, Karpaz’ın kalplerindeki yerinin her zaman farklı olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, İskele’nin, Karpaz’ın takdirini her zaman sandıkta aldıklarını söyledi. 

Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağına işaret eden Başbakan, Anavatan ile tam uyum içinde ilerlemenin önemine işaret etti.

Karpaz’daki konuşmasında, vatandaşlara Anavatan Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili bilgi veren Sucuoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile de bir araya geleceklerini, diğer yetkilerle de görüşmeler yapacaklarını anlattı.

Gelincik’teki vatandaşların gündeme getirdiği bazı bölgesel konularla ilgili de Sucuoğlu, çözüm önerileri hakkında, bakanlara gerekli talimatı vereceğini söyledi. 

Boltaşlı’da vatandaşlarla sohbet ederken, bölge halkının hayvancılık ve tarım ile uğraştığını, bölgede tütün ekiminin de yapıldığını belirten Sucuoğlu, son dönemlerde bu alanda yeterli teşvik olmadığından dolayı durgunluk yaşandığını, seçim sonrası, hükümeti kurar kurmaz, konuda çok güzel teşvikler verileceğinin müjdesini de verdi.

Başbakan, bölge gençlerinin işsizlik sorunu için de somut projeler hazırladıklarını açıkladı. 

Karpaz ve İskele bölgelerine yeni üniversite yapılması için de girişimleri olacağı bilgisini veren Başbakan, bölge halkına hak ettiği ilgi ve alakanın gösterileceği sözünü de verdi.

Daha sonra Derinceyi ziyaret eden Başbakan bu bölgede de vatandaşlarla sohbet etti, projelerini anlattı ve destek istedi.

Başbakan, bölge insanının sorularının bilincinde olduklarını ama koalisyon hükümetleri ile bu 
sorunların çözülemeyeceğini ifade ederek, “Tek başına iktidara en yakın parti UBP’dir. Mührünüzü kırmayın. UBP’ye mührü vurun ki sorunlarınıza tek elden çözüm bulabilelim” dedi.

“Biz bu yolda Anavatanımız ile birlikte yürüyoruz ve yürümeye devam edeceğiz” diyen Başbakan, bölgeye yatırımların artırılması için girişimleri teşvik edeceklerini kaydetti.

Derince’nin ardından Avtepe’yi ziyaret eden UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sucuoğlu, daha sonra sırasıyla, Kuruova, Kaleburnu ve Dipkarpaz’da bölge halkıyla bir araya geldi. 

Sucuoğlu, her bölgede karşılaştıkları kalabalıkları görünce tek başına iktidar olmaya daha da yaklaştıklarına inandığını söyledi.

Ekonominin ancak istikrarlı 5 yıllık bir hükümet ile düzlüğe çıkabileceğini söyleyen Başbakan, kısa süreli koalisyonlardan bıkıp, usanan vatandaşa karma oydan kaçınma çağrısı yaptı. 

Karpaz’a yeni bir üniversite yapılması için de ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Başbakan, üniversite izni için önceliğin Karpaz’da olacağı sözünü verdi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, ziyaretleri çerçevesinde Sipahi bölgesini de gezdi.
Sucuoğlu, ziyaretinde bölge gençliğinin sorunlarına öncelik verdi.
Bölge gençlerinin eko turizmle ilgili yapmak istedikleri yatırımla ilgili sorunları gündeme getirmesi üzerine Başbakan, bölgedeki gençlere sahip çıkmanın görevleri olduğunu söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, bölge esnafı, üretici ve hayvancısına kolay kredi ve diğer destek olanakları için “çözeceğiz” derken,  tüm bu sorunların istikrar bir hükümet ile çözülebileceğini de ekledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, bölge gençlerinin sorunlarıyla da yakından ilgilenerek, bundan sonraki süreçte önceliği bu bölgelere vereceklerini kaydetti.

Karpaz bölgesine ayrı bir hassasiyet gösterileceğinin altını çizen Başbakan, “Bunları bize oy vermeniz için söylemiyorum. Görevimiz olduğu için belirtiyorum” dedi.

Daha sonra Yeni Erenköy ve Yeşilköy’ü ziyaret eden Başbakan, burada da bölge halkıyla sohbet etti.

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